Il segreto peggio custodito di Bruxelles è che Ursula von der Leyen si assicurerà un altro mandato di cinque anni come presidente della Commissione europea. In effetti, con l'Unione cristiano-democratica tedesca che l'ha nominata candidata del Partito popolare europeo (PPE) di centro-destra alle prossime elezioni europee di giugno, questo risultato è quasi inevitabile.

Il PPE rimane in netto vantaggio nei sondaggi e si prevede che conquisterà circa 176 seggi, rispetto ai 138 dei socialisti. Il partito che si piazzerà al primo posto nominerà il prossimo presidente della Commissione.

Più interessante della Commissione, tuttavia, è chi sceglieranno i leader dell'UE per gestire il Consiglio europeo - e cosa ci dice esattamente sulla serietà delle capitali europee quando si tratta di affrontare le priorità del continente nei prossimi cinque anni.

Dopo aver scelto di gestire il portafoglio dell'Alto rappresentante per gli affari esteri dell'UE negli ultimi tre mandati - prima con la britannica Cathy Ashton, poi con l'italiana Federica Mogherini e attualmente con lo spagnolo Josep Borrell - i socialisti ora puntano al Consiglio per avere maggiore influenza sugli affari dell'UE.

Questo spostamento è in parte dovuto al fatto che l'influenza dell'Alto rappresentante si è gradualmente ridotta negli ultimi anni, non solo perché le capitali dell'UE custodiscono gelosamente la loro sovranità sugli affari esteri, ma anche perché la Commissione è diventata un attore geopolitico molto più importante dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. E con la von der Leyen che intende porre la difesa al centro del suo prossimo mandato, è probabile che la tendenza continui.

Quindi, dato che i socialisti probabilmente arriveranno secondi alle elezioni europee, questo darà loro il diritto di gestire il Consiglio, se lo sceglieranno. Ma il loro problema più grande è la scarsità di candidati disponibili per il ruolo.

Dato che la posizione prevede presiedere le discussioni e trovare il consenso tra i leader dell'UE, questa persona dovrebbe essere un capo di Stato in carica o un ex capo di Stato. Per i socialisti, i nomi credibili attualmente in lizza sono l'ex primo ministro portoghese António Costa, l'ex primo ministro svedese Stefan Löfven, il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez e il primo ministro danese Mette Frederiksen. Un sondaggio tra alti funzionari dell'UE ben informati, condotto a Bruxelles il mese scorso, ha indicato Costa come il favorito.

Ciò non sorprende. Costa non solo ha guidato con successo il Portogallo attraverso la crisi dell'eurozona, ma mantiene anche buoni rapporti con tutti i leader dell'UE, compreso il primo ministro ungherese Viktor Orbán. Le sue due sfide, tuttavia, sono l'indagine di corruzione in corso che lo ha costretto a dimettersi (anche se potrebbe essere scagionato entro giugno) e le elezioni nazionali che hanno portato alla vittoria di una coalizione di centro-destra in Portogallo.

Quest'ultima notizia, tuttavia, non rappresenta necessariamente un vincolo rigido. Ad esempio, l'ex presidente della Commissione José Manuel Barroso (2004-2014), di centro-destra, è stato sostenuto dal primo ministro José Socrates, di centro-sinistra.

Ma nonostante i chiari punti di forza politici e diplomatici di Costa, c'è un nome probabilmente ancora più interessante in corsa: l'ex presidente della Banca centrale europea e primo ministro italiano Mario Draghi.

Sia a Bruxelles che nelle capitali dell'UE, è ampiamente riconosciuto che l'"esperimento Michel" - riferito al mandato del presidente in carica Charles Michel - è stato un fallimento. Questo ha portato a una crescente sensazione che il Consiglio sarebbe meglio guidato da un politico alla fine della sua carriera politica - uno che ha una statura, una chiara identità europea e, secondo alti funzionari dell'UE, "non sarà guidato dai titoli dei giornali".

Il profilo di Draghi sarebbe adatto a questo scopo e contribuirebbe a ristabilire l'equilibrio tra le due istituzioni più potenti dell'UE. Come si dice a Bruxelles: quando il rapporto funziona bene, la Commissione ha il potere, il Consiglio l'autorità.

Ma, come sempre, i leader dell'UE non vorranno essere messi in ombra da una persona con il peso di Draghi. Come ha detto un alto funzionario dell'UE che ha chiesto di rimanere anonimo: "Draghi controllerebbe l'agenda. Ma chi controllerebbe Draghi?".

L'altro problema del politico italiano è che non è politicamente schierato e, nella tribale politica di potere che domina il processo decisionale a Bruxelles, questo è un grave handicap per le sue possibilità - soprattutto perché i socialisti vogliono chiaramente rivendicare il Consiglio per uno dei loro.

Tuttavia, quello che viene considerato il più grande svantaggio di Draghi è ciò che dovrebbe destare maggiore preoccupazione: la prospettiva sostanziale che rappresenta, in particolare il suo esplicito sostegno a un maggiore indebitamento comune dell'UE per affrontare le sfide geopolitiche che l'Europa sta affrontando.

Sebbene l'idea di un maggiore indebitamento dell'UE abbia guadagnato terreno negli ultimi mesi, probabilmente si rivelerà eccessiva per la Germania e gli altri membri settentrionali dell'UE. In effetti, il nome dell'ex primo ministro italiano Enrico Letta era in lizza per dirigere il Consiglio nel 2014, ma è stato posto il veto dall'ex cancelliere tedesco Angela Merkel proprio per questo motivo, aprendo la strada a Donald Tusk per assumere il ruolo.

Ma ciò che il probabile fallimento di Draghi nell'ottenere il posto di vertice suggerisce realmente è che l'agenda dell'UE per la competitività, la difesa e la geopolitica per il periodo 2024-2029 non avrà i denti affilati che potrebbe avere altrimenti.

Senza un piano di finanziamento più credibile - e data l'attuale opposizione al sequestro delle riserve statali russe - non c'è una risposta chiara su come il blocco intenda contribuire a pagare per l'Ucraina oltre il 2027, per l'eventuale ricostruzione del Paese o, più in generale, per rafforzare l'architettura di sicurezza e difesa dell'UE alla luce della sfida posta dalla Russia.

Per quanto riguarda la competitività, ad esempio, la recente dichiarazione di Anversa è di fatto un rimaneggiamento degli obiettivi dell'UE già esistenti - in materia di emissioni, sicurezza delle materie prime, completamento del mercato unico e promozione dell'innovazione. Questi impegni vaghi e riconfezionati non daranno la spinta alla competitività di cui le economie europee hanno disperatamente bisogno.

È stato l'approccio "whatever it takes" di Draghi a salvare l'eurozona. E i leader dell'UE dovrebbero sfoderare lo stesso spirito per affrontare le sfide esistenziali che il blocco si trova nuovamente ad affrontare.

