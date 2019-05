“E’ PERICOLOSO INVOCARE DIO PER SE STESSI” - MONSIGNOR PAROLIN ATTACCA SALVINI CHE HA CHIUSO IL COMIZIO A MILANO STRINGENDO UN ROSARIO E INVOCANDO “IL CUORE IMMACOLATO DI MARIA” PER VINCERE LE ELEZIONI - “FAMIGLIA CRISTIANA” RANDELLA “IL SOVRANISMO FETICISTA” E MARIO ADINOLFI STRIGLIA: “SALVINI SI FERMI UN ATTIMO A RECITARE IL PRIMO ROSARIO DELLA SUA VITA. SE ME LO CHIEDE GLI SPIEGO COME SI FA…”