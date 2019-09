IL BUIO OLTRE ‘GIUSEPPI’ - NELLE INTENZIONI DI BEPPE GRILLO IL VOTO SU ROUSSEAU SERVE A DETRONIZZARE DI MAIO: SE IL RISULTATO SARÀ AMPIAMENTE FAVOREVOLE A CONTE, SARÀ LUI IL NUOVO LEADER DEL MOVIMENTO – MENTRE L’ITALIA È CON IL FIATO SOSPESO PER LA DECISIONE DI 115.372 ISCRITTI AL M5S, PAOLO SAVONA PENSA DI CHIAMARE UN ESTERNO COME DG DELLA CONSOB. IN POLE POSITION GAETANO CAPUTI

Marco Antonellis per Dagospia

Mentre il voto sulla piattaforma Rousseau che chiamerà al voto oggi ben 115.372 iscritti al Movimento 5Stelle per decidere le sorti del governo giallo-rosso guidato dal romanistissimo Giuseppe Conte (a proposito: non sarebbe ora di vincere lo scudetto?!) tiene l'Italia con il fiato sospeso, trapelano interessanti novità dalla Commissione nazionale per le società e la Borsa, ovvero la Consob.

Secondo le ultimissime indiscrezioni, infatti, il Prof. Paolo Savona sembrerebbe intenzionato a ripercorrere i passi del suo predecessore, l’ex Presidente Giuseppe Vegas. Gli ultimissimi rumors rivelano che si vorrebbe utilizzare una modifica ai regolamenti della Commissione che Vegas aveva introdotto per poter chiamare a ricoprire il ruolo di Direttore Generale una personalità esterna (in pole position Gaetano Caputi) interrompendo così la prassi secondo la quale a ricoprire questo ruolo è uno dei dirigenti apicali della Consob. Perchè come tutti sanno nella Consob vi sono almeno una decina di alti dirigenti che sarebbero adatti per la bisogna.

Nel frattempo la politica si interroga su cosa accadrebbe in caso di bocciatura dell'accordo di governo da parte degli iscritti al Movimento 5Stelle: oltre al "No" della piattaforma dal Colle fanno sapere che servirebbe un'ulteriore formalizzazione della decisione presa. Conte (ma potrebbe anche essere Di Maio o i capigruppo 5Stelle) dovrebbe salire al Quirinale, guardare in faccia il Capo dello Stato e formalizzare la bocciatura dell'accordo con il Partito Democratico.

Ps, dite a Di Maio che nelle intenzioni di Beppe Grillo il voto di oggi servirà anche a detronizzarlo. Se la votazione del Movimento dovesse essere ampiamente favorevole a Giuseppi, di fatto da stasera sarà lui il nuovo leader M5s oltre che bis Premier. Per questo ieri Conte ha fatto la sua dichiarazione di voto scendendo in campo e legando indissolubilmente le sue sorti a quelle del Movimento. Di Maio è avvisato.

