BUSSETTI MA NON APRE – LA CORTE DEI CONTI POTREBBE PRESTO OCCUPARSI DEL CASO DELLE MISSIONI FANTASMA DELL’EX MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, IL LEGHISTA MARCO BUSSETTI: 133 VIAGGI DI LAVORO, COSTATI 25MILA EURO, 80 DEI QUALI SENZA GIUSTIFICAZIONE - IL SUCCESSORE FIORAMONTI NON COMMENTA E APRE UN’INDAGINE INTERNA...

Alessandra Ziniti per “la Repubblica”

Sui social è una pioggia di #Legaladrona smorfiando lo storico slogan prima che i leghisti provassero l' ebbrezza dei ministeri romani. Ma delle missioni fantasma di Marco Bussetti nei suoi quattordici mesi alla guida della Pubblica istruzione, rivelate ieri da Repubblica , potrebbe presto occuparsi la Corte dei Conti. Per verificare la legittimità di quei 25.456,24 euro spesi dall' ex ministro leghista per i suoi 133 viaggi di lavoro, 80 dei quali senza alcuna giustificazione. E per due terzi verso la Lombardia, regione dove Bussetti risiede e dove ora è tornato al suo lavoro di dirigente dell' ufficio scolastico di Milano.

Dopo aver detto a Repubblica «non ricordo» e «se ho sbagliato l' ho fatto in buona fede», Bussetti ieri sera è stato intercettato dalle Iene mentre usciva dal suo appartamento a Gallarate con la figlia. E si è limitato ad aggiungere: «Risponderò nelle sedi opportune, le mie trasferte sono state tutte vidimate dagli uffici interni ».

Il suo successore Lorenzo Fioramonti non commenta. Oggi sentirà gli uffici contabili e avvierà un' indagine interna. Dal Miur si leva però la voce della sottosegretaria Lucia Azzolina, del M5S. «È un resoconto abbastanza impietoso ma non compete a me, ovviamente, verificarne la fondatezza. In una fase in cui si lavora per trovare risorse da destinare al mondo della scuola, un messaggio di questo tipo è dannosissimo.

Gli insegnanti sono sottopagati ma il ministro usa i soldi pubblici per andare al mare? Così si alimentano malcontento e frustrazione. Ci sono politici evidentemente che non hanno ben capito quale impatto anche simbolico abbiano determinati comportamenti». Tra le spese che Bussetti annovera come missioni di lavoro c' è infatti anche un weekend lungo in Costa Azzurra il 21 giugno dell' anno scorso mentre a Roma era in programma un Consiglio dei ministri.

Il caso arriverà presto in Parlamento. Con due interrogazioni preannunciate da Vittoria Casa, componente del M5S in commissione Cultura della Camera («Da non crederci! Voglio capire in che modo siano stati utilizzati i soldi dei cittadini italiani») e da Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana- Leu che sollecita la sospensione di Bussetti dall' incarico di dirigente scolastico di Milano a cui è tornato.

«Ci auguriamo che le autorità competenti verifichino tutto e prendano gli adeguati provvedimenti - dice Fratoianni - Tuttavia, è opportuno che continui a dirigere un così importante ufficio finché l' inchiesta non sarà conclusa? È quello che chiederemo al ministro Fioramonti con un' interrogazione parlamentare».

Invoca l' intervento immediato della Corte dei Conti il deputato del Pd Ubaldo Pagano. «Apra un' indagine sulle missioni fantasma e i viaggi elettorali dell' ex ministro dell' Istruzione Bussetti, pagati con i soldi dei contribuenti. C' è anche il rimborso chiesto per andare a spegnere le candeline per il compleanno di Matteo Salvini: 440,95 euro. Questo è il modo in cui la Lega intende usare i soldi dei cittadini? Caro Salvini, parlaci di Bussetti!».

