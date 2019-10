CACCIARI A OTTOBRE ROSSO: "RENZI CREDE DI ESSERE INTELLIGENTE MA…” – IL FILOSOFO A ‘OTTO E MEZZO’ SCATENATO CONTRO L’EX ROTTAMATORE: “NON È ANDATO IN UMBRIA COSÌ POTRÀ DIRE IL GIORNO DOPO CHE LUI NON C'ERA. STA TENTANDO UN SALTO MORTALE QUADRUPLO MA… - LA PROFEZIA: "SE SI VA A VOTARE, BECCA…” – VIDEO

A Matteo Renzi, Massimo Cacciari, non ha mai fatto sconti. E lo conferma nel corso della puntata di Otto e Mezzo di giovedì 24 ottobre, in onda su La7. Nel salottino di Lilli Gruber, il filosofo prende la mira e spara contro il leader di Italia Viva. Si parte dall'assenza strategica oggi in Umbria, all'evento "di coalizione" Pd-M5s annunciato poche ore fa da Luigi Di Maio: "Renzi è furbo, non è andato in Umbria così potrà dire il giorno dopo che lui non c'era". Poi, le cannonate contro il personaggio in sé e per sé: "Sta tentando un salto mortale quadruplo che non gli riuscirà. Si ritiene troppo intelligente e si schianterà di nuovo". Infine, Cacciari piazza la stoccata finale: "Cerca di accreditarsi in un certo centrodestra, se si andrà a votare lui si beccherà il 3 per cento". Cala il sipario.

