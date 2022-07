DACCI OGGI LA NOSTRA PUTINATA QUOTIDIANA – “MAD VLAD” TANTO PER CAMBIARE ATTACCA E MINACCIA L’OCCIDENTE: “SENTIAMO DIRE CHE VOGLIONO SCONFIGGERCI SUL CAMPO DI BATTAGLIA. CHE DIRE, CHE CI PROVINO" - "TUTTI DEVONO SAPERE CHE IN LINEA DI MASSIMO NON ABBIAMO ANCORA INIZIATO NULLA DI SERIO IN UCRAINA. PIÙ ANDREMO AVANTI, PIÙ SARÀ DIFFICILE PER LORO NEGOZIARE" – "L'OCCIDENTE DA DECENNI AGISCE IN MODO ESTREMAMENTE AGGRESSIVO VERSO LA RUSSIA, MA NON SARÀ IN GRADO DI SEMINARE DISCORDIA E PROVOCARE IL CAOS IN RUSSIA…”