1 - QUANDO IL SINDACO VA IN VACANZA

Da "Chi"

raggi chi

In esclusiva su “Chi”, le immagini di Virginia Raggi con la famiglia in spiaggia: la prima cittadina di Roma scappa per mezza giornata al mare dove sfoggia il bikini nero con cui è già stata fotografata negli anni scorsi. Poi, a sorpresa, abbraccia il marito: le effusioni in pubblico per loro sono insolite, ma lui è il suo primo supporter, ancora più importante ora, in campagna elettorale.

2 - "CENA SENZA GREEN PASS" DOPO I FUOCHI D'ARTIFICIO NUOVA BUFERA SU RAGGI

Lorenzo d'Albergo e Salvatore Giuffrida per “la Repubblica - Roma”

È la cena delle polemiche (pirotecniche ed epidemiologiche) e dell'ospite a sorpresa. Così tanto a sorpresa che ieri, a 24 ore dal gran risotto alla pescatora, i grillini di Ostia si interrogavano ancora sulla sua presenza: « Ci sarà o non ci sarà?».

Nelle idee dei pentastellati capitolini, al banchetto elettorale della sindaca Virginia Raggi stasera dovrebbe fare capolino Giuseppe Conte. La speranza è l'ultima a morire, per cui dita incrociate fino all'ultimo secondo. L'ex premier, ora capo del Movimento, appare sorridente accanto alla prima cittadina uscente sulle locandine apparecchiate negli ultimi giorni dagli attivisti in accompagnamento ai gazebo per la raccolta delle firme.

La replica dal vivo sembra meno probabile. « La storia dei fuochi d'artificio ha creato problemi » , ammette uno degli organizzatori della cena. E poi c'è la questione Green Pass. Procediamo con ordine. Nelle ultime ore ha tenuto banco il braccio di ferro sui fuochi d'artificio dal Municipio X a trazione 5 Stelle. L'assessorato alla Cultura del litorale ha speso 27.500 euro ( affidamento diretto) per regalare ai suoi residenti uno show di tutto rispetto.

Organizzato inizialmente per Ferragosto, è stato spostato a questa sera. La stessa in cui Virginia Raggi accoglierà i circa 200 sostenitori che hanno riservato un posto ai tavoli di Zì Catarì. Menu partenopeo con vista sul mare e sulla piattaforma da cui verranno sparati botti e girandole. « È solo una coincidenza » , si difende Paolo Ferrara, ex capogruppo 5S e ultrà raggiano. Ma gli avversari attaccano: il Pd ha presentato un'interrogazione parlamentare sui botti elettorali, Azione un esposto alla procura della Corte dei Conti del Lazio, la Lega polemizza da giorni. Ma non è finita qui: per partecipare all'evento non serve il Green Pass.

Non è richiesto nemmeno il tampone. Per assistere al comizio di Raggi - che ancora non si è fatta somministrare alcun siero anti- Covid - basta pagare 26 euro. Che diventano 28 se alla carta di credito si preferiscono i contati. Con un supplemento di 10 euro è inclusa la t-shirt dell'inquilina del Campidoglio. Un'offerta che, come detto, può essere colta anche senza certificato vaccinale. La cena si terrà sulla terrazza al secondo e ultimo piano di Zì Catarì. Un affaccio parzialmente coperto e chiuso dai gazebo che lo circodano e comunque accessibile soltanto passando all'interno del locale, dove i clienti devono comunque indossare sempre la mascherina e, nel rispetto della normativa anti- contagio, mostrare il Green Pass ai titolari.

Non è la prima volta che i 5S, secondo i competitor fondatori della corrente « nì vax » , si trovano davanti a un problema del genere. A inizio agosto erano stati i consiglieri, nonostante l'ondata di caldo luciferino, a dover dire addio all'aria condizionata per far contenti tutti i colleghi. In quell'occasione, gli eletti grillini si erano ritrovati al Porto Fluviale organizzandosi in chat: «Si mangia fuori». Tavolo all'aperto, evento aperto anche a chi ha deciso di non vaccinarsi. Una situazione che, tra un bicchiere di Falanghina e una fetta di mimosa, si riproporrà anche questa sera. Con numeri molto più importanti, con centinaia di sostenitori. E forse, chissà, pure Giuseppe Conte.

