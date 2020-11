CAMPANIA E TOSCANA VERSO LA ZONA ROSSA - EMILIA-ROMAGNA, FRIULI E MARCHE POTREBBERO DIVENTARE ZONA ARANCIONE - DE LUCA ATTACCA: “FATTI SALVI 3-4 MINISTRI, QUESTO NON È UN GOVERNO, ANZICHÉ ANDARE ALLO SBARAGLIO SAREBBE MEGLIO AVERE UN GOVERNO CHE NON PRODUCA IL CAOS CHE È STATO PRODOTTO IN ITALIA. IN QUESTE CONDIZIONI MEGLIO MANDARLO A CASA”

de luca

CABINA REGIA-ISS, CAMPANIA-TOSCANA VERSO ZONA ROSSA

(ANSA) - I dati forniti dalle Regioni sono compatibili con l'attribuzione delle misure per la 'zona rossa' a Campania e Toscana. Lo si apprende da fonti della Cabina di Regia-Iss sul monitoraggio del contagio Covid. secondo cui Emilia-Romagna, Friuli e Marche potrebbero diventare zona arancione. I dati sono al momento al vaglio del Cts.

COVID: DE LUCA, PRENDEREMO PROVVEDIMENTI RIGOROSI

(ANSA) - "Prenderemo provvedimenti rigorosi sul Lungomare di Napoli, le strade della movida, dovunque andremo avanti senza guardare in faccia nessuno". Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. "Se il Governo assumerà misure di rigore - aggiunge - dico meglio tardi che mai".

eugenio giani 1

DE LUCA: GOVERNO GENERA CAOS, MEGLIO VADA A CASA

(ANSA) - "Fatti salvi 3-4 ministri non è un governo, anziché andare allo sbaraglio sarebbe meglio avere un Governo che non produca il caos che è stato prodotto in Italia. In queste condizioni meglio mandare a casa il Governo". Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb.

"Se bisogna stare al governo con questi personaggi sarebbe meglio mandare a casa questo governo - ha sottolineato - perchè non è tollerabile, ho detto a qualche esponente del Pd, alcun rapporto di collaborazione con ministri come Spadafora che ha raccontato bestialità o con il signore di cui ho fatto il nome (Luigi Di Maio, ndr) che ho sfidato ad un dibattitto pubblico già anni fa e rinnovo l'invito in diretta tv sperando che non faccia il coniglio come ha fatto nei 3-4 anni precedenti".