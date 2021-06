CAMPIDOGLIO DELLE MIE BRAME - IL CENTRODESTRA SCEGLIE ENRICO MICHETTI COME CANDIDATO, IN TICKET CON SIMONETTA MATONE - IL PD FA PRESSIONI SU ENRICO LETTA PER FAVORIRE L'ACCORDO, VALIDO AL BALLOTTAGGIO, TRA IL CANDIDATO PD ROBERTO GUALTIERI E CARLO CALENDA: CHI PASSA AL SECONDO TURNO POTRÀ CONTARE SUL SOSTEGNO DELL'ALTRO...

La scelta del centrodestra del tandem Michetti-Matone per le elezioni comunali a Roma fa esultare il Pd. Al Nazareno si aspettavano un nome "forte" e invece il gioco dei veti incrociati tra Fratelli d'Italia e Lega ha partorito una candidatura piena di punti interrogativi. Ecco che tra i dem è partito il pressing su Enrico Letta per favorire l'accordo, valido per il ballottaggio, tra il candidato Pd Gualtieri e Carlo Calenda: chi passa al secondo turno potrà contare sul sostegno dell'altro.

VERTICE DI CENTRODESTRA SULLE CANDIDATURE, A ROMA IL TICKET MICHETTI-MATONE. DAMILANO A TORINO

Da www.lastampa.it

Il vertice dei leader di centrodestra ha trovato la quadratura del cerchio. Sia su Roma che Torino. Oltre a Matteo Salvini, Antonio Tajani e Giorgia Meloni, sono presenti i cosiddetti «piccoli»: Coraggio Italia, Udc Noi con l'Italia e Rinascimento di Vittorio Sgarbi. Per Coraggio Italia sono 'presenti il senatore Gaetano Quagliariello e il neo acquisto Emilio Carelli, ex Cinque stelle.

Per la Capitale via libera al ticket, Enrico Michetti sindaco, suo vice Simonetta Matone. A Torino il candidato sindaco del centrodestra sarà invece l’imprenditore Paolo Damilano. Del resto proprio nelle ultime ore lo stesso Matteo Salvini aveva incontrato i due candidati per la Capitale. «Piena sintonia nel centrodestra – dichiara Matteo Salvini – che ha scelto Enrico Michetti candidato sindaco per Roma Capitale, in ticket con Simonetta Matone che sarà prosindaco. Paolo Damilano è il candidato sindaco a Torino. Entro la settimana sarà ufficializzata la candidatura per la Regione Calabria».

