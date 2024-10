DAL CAMPO LARGO AL CAMPO SANTO E’ UN ATTIMO! CONTE DEMOLISCE L’ALLEANZA TRA M5S E PD (“NON ESISTE PIÙ”) E VA ALL’ATTACCO DI SCHLEIN COLPEVOLE DI AVER APERTO A RENZI -“NON AFFIANCO IL NOSTRO SIMBOLO A QUELLO DI ITALIA VIVA NÉ IN UMBRIA NÉ IN EMILIA-ROMAGNA. RENZI SI È SEMPRE DISTINTO PER DISTRUGGERE, ROTTAMARE, PRENDERE SOLDI DAI GOVERNI STRANIERI. FA LOBBISMO”. LA REPLICA DI MATTEONZO: “NON ACCETTO VETI”

Articolo di Gabriella Cerami per “la Repubblica” - Estratti

https://www.repubblica.it/politica/2024/10/01/news/conte_renzi_regionali_emilia_romagna_umbria-423529589/?ref=RHLF-BG-P7-S1-T1

GIUSEPPE CONTE E ELLY SCHLEIN

Giuseppe Conte ribalta il tavolo. Quello che lui si rifiuta di chiamare campo largo e chiama campo giusto, già da tempo, era un campo minato, ma adesso è un campo esploso. Il presidente M5s sceglie Rai Uno e Bruno Vespa per dare l’annuncio: «Il campo largo non esiste più. Lo certifichiamo stasera».

Per la prima volta l’ex premier è netto e poi attacca frontalmente la segretaria Pd Elly Schlein per averlo ignorato quando ha deciso di includere Renzi nell’alleanza affidando al leader di Italia viva la creazione del centro. «Ci siamo ritrovati con Matteo Renzi in mezzo al campo — dice Conte — senza venire informati. È chiaro che nel momentoin cui M5s dice che si è aperta una ferita e la risposta di Schlein è “Io non faccio polemiche” c’è qualcosa che non va. Il problema è politico ed è serio».

La strategia è chiara. M5s è in piena fase costituente, il cui obiettivo è la cacciata di Beppe Grillo. Quindi l’ex premier non può minimamente dare l’impressione al popolo pentastellato di essere accondiscendente o addirittura, come va ripetendo, un «cespuglio» del Pd. Deve invece marcare un’alterità, che significa — secondo il quartier generale di via di Campo Marzio — non sprofondare a livelli minimi di consenso alleandosi con colui da sempre considerato un nemico, ovvero Renzi.

ELLY SCHLEIN CONTE

Così il presidente M5s distrugge, davanti alle telecamere, anche l’intesa che si era raggiunta in Emila- Romagna, regione che andrà al voto a novembre: «Non sono disponibile ad affiancare il mio simbolo a quello di Renzi, che si è sempre distinto per distruggere, rottamare, prendere soldi dai governi stranieri. Fa lobbismo».

Parole durissime che annientano l’accordo a favore di Michele De Pascale, sostenuto da Italia viva, che è già in maggioranzanella giunta regionale mentre gli stellati all’opposizione. Il leader Iv, che ancora non si era esposto sulla presentazione o meno del simbolo, anzi si pensava che i suoi candidati facessero parte di una civica, replica immediatamente: «Noi ci saremo, con il nostro simbolo e i nostri candidati. Se Conte vuole fare una battaglia contro Schlein, la faccia pure. Ma non sulla pelle dell’Emilia- Romagna, terra che già ha formalizzato la coalizione». E poi ancora: «Non mettiamo veti nei confronti dei grillini anche se hanno fatto l’opposizione a Bonaccini. Ma non siamo disponibili a subirne». Ecco la parola fine, questa volta con M5s che resta fuori e De Pascale che prova a gettare acqua sul fuoco: «Qui c’è un progetto condiviso con oltre 60 liste civiche».

renzi marattin conte partita del cuore IL CAMPO LARGO VISTO DA ALTAN

mateo renzi e luigi marattin con giuseppe conte e ettore licheri

(…)

magi conte bonelli schlein fratoianni GIUSEPPE CONTE - NICOLA FRATOIANNI - ANGELO BONELLI - ELLY SCHLEIN - - RICCARDO MAGI - FOTO LAPRESSE