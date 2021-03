LA CANCELLIERA NEL PALLONE - IL PASTICCIACCIO DEL LOCKDOWN DI PASQUA PRIMA ANNUNCIATO E POI RIMANGIATO PER LE PRESSIONI DEI LÄNDER E DEL MONDO ECONOMICO, AVEVA FATTO IPOTIZZARE CHE ANGELA MERKEL POTESSE DIMETTERSI: LE OPPOSIZIONI CHIEDONO UN VOTO DI FIDUCIA (MA NON HANNO I NUMERI), NEI SONDAGGI IL PARTITO DELLA CANCELLIERA HA PERSO 10 PUNTI DA FEBBRAIO: L'UNICO MODO PER RIPRENDERSI È PUNTARE TUTTO SU VACCINI E TAMPONI...

Uski Audino per "La Stampa"

ANGELA MERKEL

Indietro tutta a Berlino. Nessuna «pausa pasquale» di 5 giorni per contenere la terza ondata del virus, come annunciato 33 ore prima. Giovedì e sabato prima di Pasqua torneranno a essere giorni feriali.

«L'idea aveva i suoi buoni motivi ma non poteva essere messa in pratica con così poco anticipo», ha spiegato la cancelliera Angela Merkel affrontando le telecamere, dopo una nuova riunione in video-conferenza con i vertici dei Länder.

ANGELA MERKEL DURANTE IL VERTICE STATO REGIONI

«Un errore deve essere chiamato con il suo nome e deve essere corretto» perché è stato «solo e soltanto un mio errore» e perciò «chiedo scusa ai cittadini», ha aggiunto la Cancelliera.

ANGELA MERKEL COL VINO

La misura aveva suscitato critiche nel merito e nel metodo. Nel merito era finita sotto accusa la dicitura «giorno di riposo» usata per definire il giovedì e il sabato prima di Pasqua. «Nel diritto del lavoro è un'espressione priva di significato», spiega un giurista. E infatti l'ambiguità della formulazione aveva già cominciato a generare caos nelle aziende. Festivo o feriale? Alcuni avevano mandato il personale in vacanza, altri no, e tutto lasciava presagire tribunali intasati dai ricorsi.

ARMIN LASCHET ANGELA MERKEL 2

Ma lo scontento era arrivato anche dal mondo economico. Il presidente dell'istituto IW, Michael Huether, martedì aveva quantificato i mancati guadagni di un festivo in circa 7 miliardi e la Bdi, la confindustria tedesca, aveva reso noto di non apprezzare la strategia di un lockdown eterno.

angela merkel

Nel metodo invece, i rappresentanti di alcuni Länder avevano lasciato intendere di essere stati bypassati. Il primo ministro della Turingia Bodo Ramelow ha denunciato un buio di comunicazione durante le 6 ore di pausa della riunione con i Länder. «Fino alle 23:45 non sapevo dove fosse finita la Cancelliera e i gli altri ministri presidenti», ha detto a Spiegel.

ANGELA MERKEL

In quel lasso di tempo la cancelliera ha proseguito le trattative in un circolo ristretto: il ministro delle Finanze Olaf Scholz, il governatore bavarese Markus Söder e il sindaco di Berlino Michael Müller. Poi la decisione sulla «pausa pasquale» è piombata nella discussione a tarda notte, trovando tutti impreparati ed esausti.

angela merkel e olaf scholz,

Ieri mattina, dopo l'ammissione, per qualche ora si è pensato che Merkel potesse spingersi addirittura al passo indietro. Il suo insolito rifiuto a rispondere alle domande della stampa e la fretta di riferire al Bundestag hanno tenuto i media tedeschi con il fiato sospeso.

mario draghi angela merkel

Quando ha preso la parola in Parlamento, replicando la dichiarazione alla stampa, c'è chi ha tirato un sospiro di sollievo. Ma il question-time che è seguito ha visto le opposizioni della Linke (sinistra), dei Liberali del Fdp e della destra nazionalista di AfD unite nell'attacco lancia in resta.

ANGELA MERKEL EMMANUEL MACRON

Merkel si sottoponga al voto di fiducia, hanno chiesto. «La cancelliera non può più essere certa del sostegno unitario della sua coalizione», ha scritto su twitter il numero uno del Fdp Christian Lindner.

Se le opposizioni non hanno i numeri per imporre un voto di fiducia, è vero che il credito della società tedesca nel governo Merkel non è mai stato così basso. E i sondaggi lo denunciano in modo impietoso: da febbraio a oggi l'Unione Cdu-Csu ha perso circa 10 punti percentuali passando dal 37% al 28,5% secondo l'istituto Allensbach. Riusciranno delle pubbliche scuse a recuperare la fiducia incrinata dei cittadini? La partita ora si gioca su vaccini e test.

angela merkel 1 angela merkel