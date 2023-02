elly schlein canta occhi di gatto

(Roma 1 febbraio) Intercettata ieri pomeriggio dal Karaoke Reporter di Radio Rock 106.6 Fm Dejan Cetnikovic, a margine di un suo evento di campagna elettorale Elly Schlein decide di cantare la sigla del celebre cartone animato giapponese “Occhi di Gatto”. Alla fine dell’esibizione ha affermato:

“Riuscirò a prendere la segreteria del Pd e ad innovare un modello di leadership che finalmente non mette le donne in secondo piano. Occhi di gatto è una canzone femminista!.”

OCCHI DI GATTO

Brano di Cristina D’Avena

Tre ragazze bellissime

Tre sorelle furbissime

Son tre ladre abilissime

Molto sveglie agilissime

Con astuzia e perizia

Ed unendo sempre un poco di furbizia

Riescon sempre a fuggire

E nel nulla sparire

E' questo il nome del trio compatto

Son tre sorelle che han fatto un patto.

(Oh Oh Oh Occhi di gatto)

(Oh Oh Oh Occhi di gatto)

Ecco ha colpito la', di soppiatto

Fuggendo poi con un agile scatto

Occhi di gatto un altro colpo è stato fatto.

Tre fanciulle sveltissime

Tre tipette esilissime

Son tre ladre abilissime

Dolci ma modernissime

Senza forza ne violenza

Poiché fanno sempre tutto con prudenza

Sono pronte a rubare

Solo cose assai rare

E' questo il nome del trio compatto

Son tre sorelle che han fatto un patto.

(Oh Oh Oh Occhi di gatto)

(Oh Oh Oh Occhi di gatto)



Ecco ha colpito là, di soppiatto

Fuggendo poi con un agile scatto

Occhi di gatto un altro colpo è stato fatto!

E' questo il nome del trio compatto

Son tre sorelle che han fatto un patto.

(Oh Oh Oh Occhi di gatto)

(Oh Oh Oh Occhi di gatto)

Ecco ha colpito là, di soppiatto

Fuggendo poi con un agile scatto

