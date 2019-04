IL CANDIDATO NON È TRATTO – SILVIO BERLUSCONI NON È SODDISFATTO DEI NOMI EMERSI FINORA PER LE EUROPEE: E SENZA IL SUO NOME NEL CENTRO ITALIA GLI AZZURRI TEMONO DI SPARIRE – SALVINI HA UN SOGNO: CANDIDARE ETTORE GOTTI TEDESCHI, O IN ALTERNATIVA C’È PURE UN ALTRO BANCHIERE, VALENTINO GRANT – QUASI SICURI CON LA LEGA IL PROPRIETARIO DEL PAPEETE MASSIMO CASANOVA, ANTONIO MARIA RINALDI E FABIO DRAGONI

Marco Antonellis per Dagospia

In Forza Italia non c'è mai pace: dopo che ieri sera Silvio Berlusconi ha dovuto dare forfait all'ufficio di Presidenza del partito, oggi serpeggia il malumore. Eh già, perché vista la mancata candidatura di Silvio Berlusconi nel centro Italia, tra i forzisti scoppia la polemica: "A Roma e nel centro senza Berlusconi rischiamo di perdere il confronto con Giorgia Meloni e Matteo Salvini" spiegano in transatlantico gli azzurri.

"Se volevamo tenere botta sarebbe stato fondamentale candidare anzitutto Berlusconi nel centro Italia per mandare un messaggio forte alla Lega e a Fratelli d'Italia. Senza il fondatore invece rischiamo di perdere malamente la sfida e di pagarlo poi in termini politici sul piano nazionale". Questo l'umore che serpeggiava stamattina tra le fila azzurre.

D'altra parte oggi nemmeno l'umore del "sommo fondatore" Silvio Berlusconi era dei migliori: secondo lui i nomi emersi finora per la candidatura in Europa non sarebbero all'altezza delle aspettative. Insomma, c'è grande incertezza su quale sarà la formazione che Silvio Berlusconi schiererà in campo per la battaglia del 26 Maggio. Proprio in queste ore si starebbero controllando e ricontrollando freneticamente tutti i nomi finora giunti sulla scrivania di Arcore: le liste di Forza Italia verranno chiuse solo all'ultimo momento, ovvero lunedì prossimo.

Chi invece è ormai a buon punto con le candidature è il Capitano leghista Matteo Salvini e, se non andrà in porto la candidatura di Ettore Gotti Tedeschi (è un sogno che Matteo accarezza da molto tempo) sembra essere invece fatta per Massimo Casanova, l'imprenditore a capo del Papeete Beach di Milano Marittima.

A Salvini però, evidentemente serve gente che si intenda di banche e di finanza. Così, dopo il "sogno" di candidare Ettore Gotti Tedeschi c'è un altro banchiere che potrebbe essere candidato: Valentino Grant. Inoltre pare ormai sicura la candidatura dell'economista Antonio Maria Rinaldi nel centro Italia e potrebbe farcela anche l'imprenditore-opinionista Fabio Dragoni. Meno sicura, invece, rispetto ai giorni precedenti appare la riconferma degli eurodeputati uscenti, a cominciare da Mario Borghezio.

Anche perché, fanno sapere da via Bellerio, Matteo Salvini sta preparando le liste per le europee con un occhio rivolto anche alle eventuali elezioni politiche anticipate dato che il Capo dello Stato, come riportato stamattina dai quotidiani e come già ampiamente Dagoanticipato nelle scorse settimane, non avrebbe alcun problema a convocare subito dopo l'estate elezioni politiche anticipate.

