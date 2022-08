CAPRE! CAPRE! CAPRE! CON SILVIO, MENO SCUOLA PER TUTTI – L'ULTIMA IDEA DI BERLUSCONI PER CONQUISTARE VOTI TRA I GIOVANI: ACCORCIARE DI UN ANNO LA SCUOLA SUPERIORE E RIPORTARE L'UNIVERSITA' A 4 ANNI ELIMINANDO LA RIFORMA 3+2 – IL BANANA SI È ACCORTO CHE IN QUESTA CAMPAGNA ELETTORALE STA PARLANDO SOLO DI PENSIONI E MISURE PER GLI ANZIANI. ECCO QUINDI ANCHE LA SERIE DI MINI-VIDEO PER I SOCIAL…

Sì, gli anziani che vanno sostenuti e aiutati anche perché sono tanti e spesso votanti. Sì, le dentiere gratis ai vecchietti perché se le meritano. Sì, le pensioni a chi ha fatto la mamma. Tutte proposte sensate e a cui Berlusconi tiene tantissimo e che lo ricollegano alla sua storia delle promesse di sempre, al 94 e alle altre cavalcate elettorali in cui ha vinto perché sapeva toccare le corde giuste.

Ma il Cavaliere, che si sente forever young, è il primo a capire che c'è il rischio di sbilanciare la sua campagna elettorale troppo all'indietro e sui media tradizionali. Perciò ha deciso di fare la serie dei 20 mini-video per social e display, in cui illustra in pillole i vari punti del programma oltre a dare cenni della sua visione del mondo. «Voglio parlare anche ai ragazzi perché io sono pur sempre Nonno Silvio», dice l'ex premier, convinto che un'attempata popstar come lui possa aver presa sui millennial. […]

Ecco allora che il leader di Forza Italia sta valutando una ideona, da lanciare nei prossimi giorni. E tutta dedicata ai giovani. Accorciare per i ragazzi un anno di scuola e un anno di università, per farli arrivare prima sul mercato del lavoro. Ovvero, quattro anni, e non cinque, di scuola superiore, e 4 anni e non il «tre più due» - secondo la riforma del centrosinistra - di università almeno nelle facoltà dove si può. […]

In più, questa riforma includerebbe anche un altro aspetto che sta molto a cuore all'imprenditore Berlusconi oltre che a Nonno Silvio: rendere obbligatoria, nell'ultimo anno delle superiori, l'alternanza scuola-lavoro. In modo che i ragazzi arrivino più preparati nel mondo del lavoro e possano essere pagati da subito un po' più di adesso proprio perché non alle primissime armi. […]

