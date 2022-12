6 dic 2022 12:33

CARA GIORGIA, NON FARE CAZZATE – L’AVVERTIMENTO DI SERGIO MATTARELLA ALLA MELONI: “CON IL PNRR ABBIAMO ASSUNTO UN IMPEGNO IN SEDE EUROPEA CHE VA, OVVIAMENTE, ONORATO” – “IL PIANO INDICA OBIETTIVI, IN TERMINI DI RIFORME E INVESTIMENTI, AI QUALI È LEGATO IL FUTURO DEL PAESE BEN OLTRE IL 2026. LA LEALE COLLABORAZIONE E LA DISPONIBILITÀ AL DIALOGO, AL CONFRONTO E ALLA COLLABORAZIONE CHE LE REGIONI MANIFESTANO MERITANO DI ESSERE FATTE PROPRIE DA TUTTI NELL'INTERESSE DELL'ITALIA"