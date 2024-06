CARA GIORGIA, SE VOLEVI LA PRIVACY NON DOVEVI FARE LA PREMIER – LA PREMIER FRIGNA AD "AGORÀ": “PERCEPISCO UNA MORBOSITÀ ATTORNO ALLA MIA VITA PRIVATA COME SE FOSSI AL GRANDE FRATELLO. MI RITROVO SOTTO CASA FROTTE DI FOTOGRAFI CHE MI SEGUONO OVUNQUE VADA" - POI TORNA A SCOATTARE SU DE LUCA: “È UN BULLO. ALLE SPALLE FA IL GRADASSO E QUANDO TI AFFRONTA NON È PIÙ IN GRADO DI FARLO” – "A ME NON FREGA NULLA DI COME MI CHIAMANO, SI DEVE SMETTERE DI INSULTARE LE DONNE PENSANDO CHE SIANO DEBOLI..." - VIDEO

MELONI, NON MI FREGA COME MI CHIAMANO MA BASTA INSULTARE LE DONNE IO NON SONO UNA PERSONA CHE STA IN SILENZIO SE VIENE INSULTATA

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - "A me non frega assolutamente nulla di come mi chiamano, come si sa io preferisco che mi chiamino Giorgia. Il presidente o la presidente, il prefetto o la prefetta, il capotreno o la capatrena, è una questione di forma. Io pongo una questione di sostanza: si deve smettere di insultare le donne pensando che siano deboli". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite di Agorà, su Rai3, tornando sullo scontro con il governatore della Campania Vincenzo De Luca.

"Noi deboli non siamo, ci sappiamo difendere, ci vogliamo difendere, chiediamo lo stesso rispetto che riconosciamo agli altri - ha aggiunto -. E' una questione di sostanza questa, non è una questione di forma. Mi si può chiamare come si vuole ma non sono una persona che sta in silenzio quando viene insultata".

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - "Sono passati sedici mesi, a me sembrano diciassette anni". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite di Agorà, su Rai3, raccontando di "percepire" una "morbosità" attorno alla sua vita privata ed "è un'altra cosa che non aiuta". "Chiunque ha bisogno di avere una sua dimensione privata, di normalità che a me viene completamente tolta - ha spiegato -. Non so perché ci sia questa morbosità.

Dal giorno in cui ho vinto le elezioni, il 25 settembre del 2022, ogni sabato e ogni domenica mi ritrovo sotto casa frotte di fotografi che mi seguono ovunque vada. Non è facile quando vivi nella casa del Grande fratello. Non mi interessa più di tanto... Però oggettivamente non è facile".

"Io ho scelto di fare politica, se avessi voluto partecipare al Grande fratello avrei partecipato al Grande fratello. Non so perché, ma mi si sta togliendo qualsiasi dimensione di normalità. Io invece - ha sottolineato la leader di FdI - sono una persona che non vuole rinunciare alla sua normalità.

Ho sempre guardato con diffidenza ai politici che una volta acquisito il ruolo diventavano diversi da come erano prima. Sto lottando con tutta la mia volontà per rimanere esattamente la persona che ero prima e alla fine ci riuscirò, nonostante questa attenzione morbosa che vedo ogni giorno".

(askanews) - "Su De Luca ho fatto quel che credevo giusto fare: sono stata insultata e mi sono difesa. Mi ha stupito che Schlein non fosse in grado, quando sono stata insultata da un esponente del suo partito, di dire una parola e quando mi sono difesa se l'è presa con me. C'è una delusione per una leader donna di cui ho stima, le manca il coraggio". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ad Agorà su Rai3.

"Le parole di De Luca - ha aggiunto - erano riverberate dal tipico bullismo di chi alle spalle fa il gradasso e quando ti affronta non è più in grado di fare il gradasso. Una cosa più comune quando ci si rivolge alle donne". Per Meloni la sinistra fa delle battaglie femministe "una questione di forma" soffermandosi sulle parole: "il presidente, la presidente, il capotreno, la capotrena. Io pongo una questione di sostanza: si deve smettere di insultare le donne pensando che sono deboli. Le donne non sono deboli".

(LaPresse) - Da quando è nato il governo "sono passati 17 mesi, a me sembrano 17 anni. Percepisco un po' di morbosità sulla mia vita privata, ed è una cosa che non ti aiuta, perché chiunque ha bisogno di avere una dimensione privata. Io ogni sabato e domenica mi ritrovo sotto casa frotte di fotografi che mi seguono ovunque vada. Io ho scelto di fare politica, se avessi voluto partecipare al Grande Fratello avrei fatto quello. Mi si sta togliendo la normalità, e io invece vorrei conservare quella normalità, sto lottando con tutte le mie forze per rimanere quella che sono". Lo ha detto la premier, Giorgia Meloni, ad Agorà su Rai3

MO: MELONI, SPIRAGLI PER CESSATE IL FUOCO E RILASCIO OSTAGGI POI BISOGNA LAVORARE DA SUBITO PER I DUE POPOLI E I DUE STATI

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - "In Medio Oriente si aprono spiragli per un cessate il fuoco sostenibile e il rilascio degli ostaggi israeliani, è notizia delle ultime ore. Noi lavoriamo a sostegno di questa soluzione e poi a sostegno di un lavoro che, secondo me, si deve cominciare subito per una soluzione strutturale in Medio Oriente, per due popoli e due Stati". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite di Agorà, su Rai3. "Sono fiera del lavoro che l'Italia ha fatto, particolarmente sul fronte umanitario, per i civili di Gaza - ha aggiunto -. Ci viene riconosciuto da tutto il Medio Oriente, siamo stati protagonisti di questa stagione e continueremo a essere protagonisti anche nel futuro di questa importante regione, anche per i nostri interessi nazionali".

