CARA TI COSTA LA “VERITÀ” - L’OPERAZIONE “TRUTH”, IL NUOVO SOCIAL NETWORK LANCIATO DA DONALD TRUMP PER AGGIRARE LA CENSURA DI FACEBOOK E TWITTER E COSTRUIRE LA VOLATA PER LE ELEZIONI DEL 2024, COSTERÀ 875 MILIONI DI DOLLARI - LA PIATTAFORMA SARÀ DISPONIBILE IL PROSSIMO MESE SU INVITO, POI NEL PRIMO TRIMESTRE DEL PROSSIMO ANNO SI POTRANNO ISCRIVERE TUTTI. ALMENO FINCHÉ APPLE E POI GOOGLE NON DECIDERANNO DI BLOCCARE L’APP…

Valeria Robecco per "il Giornale"

truth il social di trump

Donald Trump scalda i motori verso il 2024 e lancia il suo nuovo social. Si chiamerà Truth, «Verità», la verità per combattere la tirannia dei Big Tech. Già nei mesi scorsi, dopo essere stato sospeso in maniera permanente da Twitter, e per due anni da Facebook (in seguito alle sue affermazioni riguardo l'assalto al Congresso del 6 gennaio), aveva promesso che avrebbe aperto una nuova piattaforma.

TRUMP E IL SOCIAL TRUTH

Ora il momento è arrivato, e diversi osservatori interpretano la mossa come un ulteriore segnale che il tycoon è pronto a tornare nell'arena politica per tentare di riprendersi la Casa Bianca. «Ho creato Truth Social per combattere la tirannia di Big Tech - fa sapere The Donald - Viviamo in un mondo dove i talebani hanno una enorme presenza su Twitter, mentre ancora il vostro presidente preferito viene silenziato. Questo è inaccettabile».

donald trump

Il nuovo social, la cui proprietà sarà chiamata Trump Media and Tecnology Group (Tmtg), dovrebbe vedere la luce il prossimo mese con un avvio pilota solo «ad inviti», secondo un comunicato del gruppo, e il lancio vero e proprio per il pubblico sarebbe nel primo trimestre del prossimo anno.

Intanto, Truth è già disponibile per il pre-ordine nell'App Store di Apple. «Sono emozionato all'idea di lanciare la mia prima verità su Truth social molto presto», aggiunge l'ex Comandante in Capo, spiegando che il Trump Media & Technology Group è stato «fondato con la missione di dare una voce a tutti»: «Tutti mi chiedono, perché qualcuno non si erge contro i Big Tech? Noi lo faremo presto». Tmtg - si legge nella nota - intende poi lanciare un servizio di video-on-demand su abbonamento. Un'operazione valutata 875 milioni di dollari.

mark zuckerberg scott st john donald trump lancia truth