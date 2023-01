CARLO CALENDA LANCIA A MILANO L'ASSEMBLEA COSTITUENTE PER LA FORMAZIONE DI UN PARTITO UNICO DEI LIBERALI IN VISTA DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 2024: “QUESTA ASSEMBLEA COSTITUENTE, CHE POTREMO TENERE FORMALMENTE CON UN MIGLIAIO DI PERSONE, SARÀ A GIUGNO O A SETTEMBRE PRIMA DELLE ELEZIONI EUROPEE, SE RENZI CONFERMA CHE VA BENE…”

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - "Questo progetto sarà fatto così, prima di tutto si aprirà ad associazioni e personalità per scrivere un manifesto di valori e di obiettivi politici che questo movimento vuole conseguire. Scritto il manifesto, nel periodo che va da fine congresso Pd e fine delle regionali, diciamo marzo, aprile, penso poi che dovremo fare una assemblea costituente che potremo tenere a giugno o a settembre". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda lanciando a Milano l'assemblea costituente per la formazione di un partito unico dei liberali in vista delle elezioni europee del 2024.

"Un'assemblea costituente che segua il criterio della rappresentanza, dove ci sia spazio per forze politiche, uno per movimenti culturali, uno per le singole personalità, uno per correnti minoritarie - ha aggiunto Calenda nel suo intervento -. Questa assemblea costituente, che potremo tenere formalmente con un migliaio di persone, sarà a giugno o a settembre prima delle elezioni europee, se Renzi conferma che va bene. Darà vita a un partito che segue in ogni singolo pezzo della rappresentanza le regole dei partiti politici, prima fra tutto la contendibilità".