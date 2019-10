CARO CI COSTA L'AIR FORCE RENZI! - ETIHAD: ''ALITALIA CI DEVE ANCORA 75 MILIONI DI EURO PER L'AIRBUS''. LA COMPAGNIA EMIRATINA PER LA PRIMA VOLTA DÀ LA SUA VERSIONE DEI FATTI SUL LEASING DA OTTO ANNI SIGLATO NEL 2016 PER UN VECCHIO A340 A USO ESCLUSIVO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO. IL CONTRATTO È STATO RESCISSO UN ANNO FA DA CONTE - ''IL MINISTERO DELLA DIFESA AVEVA RICHIESTO CHE LA CONTROPARTE FOSSE UNA SOCIETÀ ITALIANA E…''

(ANSA) - "Il valore totale di 75 milioni di dollari dei pagamenti dovuti da Alitalia a Etihad per la durata dell'accordo rappresenta una frazione dei 168 milioni di dollari oggetto di speculazioni sui media. Il tentativo di Alitalia di terminare l'accordo vincolante con Etihad non ha validità. Alitalia infatti resta vincolata alle condizioni concordate al momento della firma del contratto. Pertanto, Etihad ha deciso di portare Alitalia in tribunale al fine di ottenere un risarcimento dei danni subiti a causa della violazione del contratto".

Lo sottolinea un portavoce della compagnia degli Emirati Arabi, che interviene per la prima volta dando la sua versione dei fatti sul contratto di leasing della durata di otto anni siglato nel 2016 dalla compagnia, allora socia al 49% di Alitalia, durante il governo guidato da Matteo Renzi per un Airbus a uso esclusivo della presidenza del Consiglio. Il contratto è stato poi rescisso ad agosto dello scorso anno durante il primo esecutivo di Giuseppe Conte e con Alitalia nel frattempo commissariata.

Nel ricostruire la vicenda il portavoce della compagnia di Abu Dhabi afferma che "Etihad Airways ha stipulato in buona fede un contratto di leasing vincolante con Alitalia. Tuttavia la compagnia aerea italiana, apparentemente per volontà del Governo Italiano, ha cercato di recedere anticipatamente da tale contratto. Il contratto di leasing dell'Airbus A340 è stato stipulato su richiesta del Governo Italiano. Alitalia è stata inclusa nell'operazione e ne ha tratto beneficio dal punto di vista economico grazie alla fornitura di servizi aggiuntivi, semplicemente perché il Ministero della Difesa italiano, in qualità di operatore dell'aeromobile, aveva richiesto che la controparte dell'accordo fosse una società italiana".

Etihad, aggiunge, "ha acquistato l'aeromobile direttamente da Airbus attraverso un finanziamento stipulato con parti terze, garantito da ipoteca sull'aeromobile stesso. Per evitare che l'aereo della Presidenza del Consiglio incorresse nel rischio di riappropriazione da parte dei soggetti finanziatori, il Ministero della Difesa italiano aveva deciso di non siglare un accordo che prevedesse un'ipoteca sull'aeromobile. Si è quindi concordato un pagamento anticipato del leasing, pari a 25 milioni di dollari, in modo da consentire a Etihad di estinguere il debito residuo e liberare l'aeromobile da incombenze. Tale importo è stato poi detratto dai successivi canoni di leasing".

