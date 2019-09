29 set 2019 13:03

CARO DAGO, ASCOLTA UN GRETINO: I NOSTRI SOLONI FELTRI E CACCIARI PARLANO MA NON SI DOCUMENTANO. IL PREMIO NOBEL NON HA MAI NEGATO L'IMPATTO DELL'UOMO SUL CLIMA, E CACCIARI TOPPA IN PIENO QUANDO DICE CHE IN INDIA, CINA O BRASILE I GIOVANI NON SCENDONO IN PIAZZA PER L'AMBIENTE. SONO INVIDIOSI DEI RIFLETTORI PUNTATI SULL'ATTIVISTA SVEDESE?