CARO PUTIN, FAI ATTENZIONE: IN RUSSIA SI STA STRAPPANDO IL VELO DI IPOCRISIA INTORNO ALLA GUERRA – IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DIFESA DELLA DUMA, ANDREY KARTAPOLOV: “DOBBIAMO SMETTERLA DI MENTIRE SULLA SITUAZIONE AL FRONTE. TUTTI I VILLAGGI DI CONFINE DELLA REGIONE DI BELGOROD SONO PRATICAMENTE DISTRUTTI. LO APPRENDIAMO DA CHIUNQUE. LA NOSTRA GENTE NON È STUPIDA E VEDE CHE NON VOGLIONO DIRLE NEMMENO UNA PARTE DELLA VERITÀ: CIÒ PUÒ PORTARE A UNA PERDITA DI CREDIBILITÀ"