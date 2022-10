“LA MELONI HA FATTO UN’OPERAZIONE SCILIPOTI, DI ACQUISTO NOTTURNO DI SENATORI DELL'OPPOSIZIONE" – IL GOVERNATORE DELLA CAMPANIA VINCENZO DE LUCA ATTACCA FRONTALMENTE LA "DUCETTA" PARLANDO DI “MERCATO POLITICO”: "DOBBIAMO SPERARE CHE LA RUSSA NON VADA IN GIRO CON LA CAMICIA E LA PANZA DA FUORI. ALLA CAMERA ABBIAMO ELETTO FONTANA CHE HA DETTO CHE LA SPIRITUALITÀ ESPRESSA DA PUTIN PUÒ ESSERE UNA LUCE PER L’OCCIDENTE. NON C’È LIMITE AL PEGGIO. PER IL RESTO NIENTE DI NUOVO: È L’ITALIA..."