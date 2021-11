15 nov 2021 16:13

DALLA CASA BIANCA ALLA CASA CIRCONDARIALE - STEVE BANNON, EX STRATEGA DI TRUMP, SI È PRESENTATO AGLI UFFICI DELL'FBI DI WASHINGTON DOPO ESSERE STATO INCRIMINATO PER OLTRAGGIO AL CONGRESSO PER AVER NEGATO LA SUA COLLABORAZIONE ALLA COMMISSIONE DELLA CAMERA CHE STA INDAGANDO SULL'ASSALTO A CAPITOL HILL DEL 6 GENNAIO SCORSO - DUE I CAPI DI IMPUTAZIONE, UNO PER NON AVER TESTIMONIATO E L'ALTRO PER NON AVER CONSEGNATO I DOCUMENTI RICHIESTI…