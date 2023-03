20 mar 2023 15:38

ALLA CASA BIANCA C’È GRANDE AGITAZIONE: È IL SEGNO CHE LA VISITA DI XI JINPING A MOSCA STA ANDANDO BENE (PER IL CINESE) – IL PORTAVOCE DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA NAZIONALE AMERICANO, JOHN KIRBY: “SE VAI A MOSCA E TI SIEDI PER TRE GIORNI ALLO STESSO TAVOLO DI PUTIN E ASCOLTI IL SUO PUNTO DI VISTA SU UNA GUERRA CHE HA INIZIATO E CHE POTREBBE FINIRE OGGI, DOVRESTI COME MINIMO ALZARE IL TELEFONO E PARLARE ANCHE CON IL PRESIDENTE ZELENSKY”. CHE È ESATTAMENTE QUELLO CHE VUOLE FARE XI JINPING…