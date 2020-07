25 lug 2020 14:59

I CASINI DI CASALINO - NON AVENDO NULLA DA FARE, TA-ROCCO STA SCRIVENDO UN’AUTOBIOGRAFIA. PARE CHE LA MONDADORI GLI ABBIA DATO 100MILA EURO DI ANTICIPO - NELLA SEGNALAZIONE ALL'ANTIRICLAGGIO C'È ANCHE LA NOTIZIA DELLA COSTITUZIONE, IN DUPLEX COL FIDANZATO CUBANO, DELLA SOCIETÀ "RIOMAKI". PERCHÉ LE QUOTE SOCIETARIE, 2.500 EURO A TESTA, SONO STATE VERSATE ‘’IN CONTANTI’’ E NON CON UN ASSEGNO O UNA TRANSAZIONE CHE TENGA TRACCIA DEL VERSAMENTO? MA CONTE NON È QUELLO DELL’ABBATTIMENTO DEL TETTO DEL CONTANTE? - L'INTERROGAZIONE DELLA LEGA