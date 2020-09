UNO STARNUTO DI NOME BECCIÙ - ''QUEI SOLDI LI HO DATI A MIO FRATELLO MA PER OPERE DI BENE. NON CAPISCO PERCHÉ IO SIA ACCUSATO DI PECULATO''. IL CARDINALE APPENA PUNITO DAL PAPA PROVA A DIFENDERSI, MA NON SPIEGA IN REALTÀ LA PARTE PIÙ GROSSA DELLE SPESE CONTESTATE, OVVERO IL FONDO OFFSHORE CHE HA INVESTITO NEL PALAZZO LONDINESE, O IL SUO TENTATIVO DI METTERE DECINE E DECINE DI MILIONI DEI POVERELLI NEI POZZI DI PETROLIO DELL'ANGOLA