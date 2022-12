6 dic 2022 15:46

CAVOLETTI DI BRUXELLES PER GIORGIA MELONI – LA PREMIER E I SUOI INVOCANO UN NUOVO INTERVENTO DELL’UE CONTRO IL CARO ENERGIA, MA IL CLIMA È OSTILE (EUFEMISMO): TEDESCHI E OLANDESI HANNO GIÀ FATTO SAPERE DI NON ESSERE DISPOSTI A NUOVI STRUMENTI DI DEBITO COMUNE. E LA COMMISSIONE HA MESSO NEL MIRINO L’ITALIA PER GLI ATTEGGIAMENTI “POCO COLLABORATIVI” DELL’ESECUTIVO: NON SOLO IL CAMBIO DI POSIZIONE SUL MES E LE MISURE PRO-EVASIONE IN MANOVRA, MA ANCHE IL CONTINUO SCARICABARILE SU DRAGHI, CHE “SERVE SOLO PER COPRIRSI LE SPALLE…”