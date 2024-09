LA PRESUNTA GRAVIDANZA E LA “RESA” DI SANGIULIANO: “SONO ARRIVATO AL PUNTO DI NON FARMI PROBLEMI SE TU FOSSI INCINTA DI ME, ANZI SAREI FELICISSIMO…”

CHAT, CHIAMATE E FOTO AGLI ATTI MESI DI PRESSING E BOCCIA TORNA SUI SOCIAL

Estratto dell’articolo di Fulvio Fiano per il “Corriere della Sera”

Maria Rosaria Boccia GENNARO SANGIULIANO GIUSEPPE CRUCIANI

Maria Rosaria Boccia sembra sfidare i pm. La sera stessa del giorno in cui le sono stati sequestrati quindici supporti tecnologici (tre telefoni, tablet, pc, schede di memoria, pen drive ) ricompare sui social con l’hashtag #Operativa , il proclama Io non ho paura di una canzone di Fiorella Mannoia e la foto di due iPhone nuovi.

Ma se le sue intenzioni sembrano chiare, altrettanto chiaro è il decreto di perquisizione eseguito dai carabinieri del Nucleo investigativo nella sua casa di Pompei, che fa riferimento a «comportamenti ancora in corso» per motivare il sequestro. La sua posizione potrebbe così finire per aggravarsi.

MARIA ROSARIA BOCCIA - GENNARO SANGIULIANO

Nelle «minacce idonee a compromettere la figura politica e istituzionale di Gennaro Sangiuliano», lo stesso reato ipotizzato nella «trattativa Stato-mafia» e per il quale rischia una condanna fino a 7 anni, Boccia avrebbe usato anche l’arma delle pressioni sulla moglie dell’allora ministro, Federica Corsini, coinvolgendo una sua amica.

Corsini […] sarebbe stata contatta più volte per farle sapere della sua relazione con il marito (che poi l’ha resa pubblica al Tg1 ) e rivelargliene tutti i dettagli, incluse le trasferte ufficiali per impegni istituzionali nelle quali era con lui.

chi ha incastrato sangiuliano – murale sul caso boccia genny

La circostanza viene citata […] dal pm Giulia Guccione per motivare il sequestro. «In particolare — si legge nel suo decreto — dopo la fine della relazione extraconiugale con Sangiuliano e dopo aver appreso che la bozza del decreto di nomina a consigliera del ministro era stata bloccata per volontà dello stesso, (Boccia) contattava ripetutamente Sangiuliano richiedendo appuntamenti rifiutati, gli uffici del ministero per conoscere gli esiti della procedura di nomina, informava Sangiuliano di una sua presunta gravidanza, simulava la sua presenza in luoghi frequentati privatamente da Sangiuliano, pubblicava progressivamente, senza il consenso di Sangiuliano, foto private nonché foto oggetto di manipolazione che la ritraevano all’interno del ministero, divulgava ai media e sui social notizie attinenti la sua relazione, ai suoi rapporti con il ministero e all’accesso a documenti ed informazioni riservate, ogni volta alludendo alla disponibilità di altre notizie compromettenti per il ministro e rilasciava interviste nelle quali affermava che Sangiuliano era sotto ricatto».

LA STORIA INSTAGRAM DI MARIA ROSARIA BOCCIA TORNATA OPERATIVA

L’inchiesta avrà ora una lunga fase dedicata all’esame di tutto il materiale contenuto negli oggetti sequestrati, cercando le prove in due direzioni: gli eventuali comportamenti e atti politici che Sangiuliano dovesse aver modificato sotto queste «indebite pressioni», e l’effettivo accesso di Boccia a informazioni o documenti riservati del Mic.

Di certo il ministro non aveva più il controllo della situazione e questa può essere letta anche come una aggravante per le accuse di rivelazione di segreto e peculato che lo riguardano: «Sono arrivato a fare cose per te che non ho mai fatto», le scrive in chat con riferimento alla discussa nomina a consigliera per i Grandi eventi della Cultura.

E se davvero Boccia avesse avuto accesso al telefono di Sangiuliano, come chiedeva di poter fare minacciando anche di spiarlo con un trojan , tanti altri dettagli su vicende interne al governo potrebbero emergere. Altro materiale, nel caso, che potrebbe sostenere con più vigore anche le accuse a Sangiuliano.

GENNARO SANGIULIANO CON LA MOGLIE FEDERICA CORSINI ALLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA.

Quanto alla presunta gravidanza di Boccia e ai fotomontaggi per ritrarsi assieme all’allora ministro, poco cambierebbe se si rivelassero davvero dei «falsi», perché l’obbiettivo di mettere pressione a Sangiuliano l’avrebbero ugualmente raggiunto, come sembra emergere da un altro messaggio: «Sono arrivato al punto di non farmi problemi se tu fossi incinta di me, anzi sarei felicissimo», scrive lui quasi come una resa. Anche di questo verrà chiesto conto a Boccia nell’interrogatorio che arriverà dopo l’esame delle chat.

2 - LE CHIAMATE ALLA MOGLIE, LE FOTO FAKE I SEGRETI E LE MINACCE DI BOCCIA A SANGIULIANO

Estratto dell’articolo di Andrea Ossino per “la Repubblica”

luca telese gennaro sangiuliano maria rosaria boccia - festival de libro possibile a polignano a mare

Da un lato le prove della «presunta gravidanza», le chiamate alla moglie dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano e anche all’amica Melania Rizzoli. E dall’altro la caccia a «mail, fotografie o filmati relativi a documenti riservati di natura ministeriale » o ancora alle «foto oggetto di manipolazione che la ritraevano all’interno del ministero».

Basta leggere gli atti che hanno portato i carabinieri a casa di Maria Rosaria Boccia per comprendere come l’indagine della procura di Roma proceda su un doppio binario: capire quanto fosse profonda l’ingerenza della manager campana sull’attività di Sangiuliano, analizzare lo «sviluppo patologico » (come lo definiscono i pm) del rapporto tra i due, e trovare eventuali documenti nella disponibilità della donna.

[….] Quando all’alba di sabato mattina i carabinieri hanno bussato a casa Boccia, a Pompei, hanno iniziato a ispezionare ogni angolo dell’appartamento di 110 metri quadri. Cercavano documenti e supporti informatici. Alcuni erano negli armadi, altri nelle cassettiere. Dopo un paio d’ore i militari dell’Arma avevano sotto braccio 15 device elettronici: 3 cellulari, un tablet, un computer, un portatile, 9 pendrive e diverse microsim.

GENNARO SANGIULIANO - VIGNETTA DI ROLLI

Si parla di oltre 600 giga di memoria capaci di far tremare diverse persone, quanti hanno avuto contatti con la donna che frequentava ambienti istituzionali e riceveva comunicazioni riservate pur non avendone alcun titolo. Chissà se tra quei dati ci siano le prove di quanto denunciato dal ministro, o magari elementi utili anche all’altra inchiesta, quella che vede lo stesso Sangiuliano indagato per peculato.

Tutto inizia «dopo la fine della relazione affettiva extraconiugale con Sangiuliano», più precisamente quando Boccia apprende che «la bozza del decreto di nomina firmata dal ministro era stata bloccata per volontà dello stesso» […]. È in quel momento che si spazientisce. Prima chiede spiegazioni al diretto interessato: «contattava ripetutamente il Sangiuliano richiedendo appuntamenti, rifiutati», scrivono i pm. Poi alza la cornetta e chiama «ripetutamente gli uffici del ministero per conoscere gli esiti della procedura di nomina».

maria rosaria boccia risposta all'esposto di sangiuliano

Quando capisce che la faccenda non andrà in porto alza il tiro: «informava il Sangiuliano di una sua presunta gravidanza» e «contattava ripetutamente la moglie del Sangiuliano, con chiari riferimenti alla sua relazione extraconiugale».

Tra il reale e il verosimile, «simulava la sua presenza in luoghi frequentati privatamente dal Sangiuliano» e «pubblicava progressivamente e senza il consenso del Sangiuliano foto private nonché foto oggetto di manipolazione che la ritraevano all’interno del ministero».

[…] Boccia «divulgava progressivamente e in modo frammentato ai media e sui social notizie attinenti la sua relazione con il Sangiuliano, ai suoi rapporti con il ministero per la Cultura e all’accesso a documenti e informazioni riservate del Ministero, ogni volta alludendo alla disponibilità di altre notizia compromettenti».

Per questo i pm si destreggiano tra giga di memoria alla ricerca di «chat intrattenute con terzi relative all’evento G7 in corso di svolgimento a Pompei e dei relativi sopralluoghi organizzativi ». Si cercano anche eventuali «documenti riservati» o «relativi ai tentativi di contatto con gli uffici ministeriali nonché la registrazione» delle sue passeggiate a Montecitorio.

genniful il video meme del grande flagello sul caso boccia sangiuliano 4

Boccia voleva «compromettere la figura politica e istituzionale di Gennaro Sangiuliano... in modo da turbarne l’attività e ottenere il conferimento della nomina a Consulente per i Grandi Eventi, incarico di diretta collaborazione del Ministro». La nomina non la ha ottenuta, un turbamento sì.

3 - IL METODO BOCCIA

Estratto dell’articolo di Irene Famà per “La Stampa”

[…] «Non sono un'influencer», dice stizzita. Ma i social li sa utilizzare molto bene. Così, si legge negli atti, «simulava la sua presenza in luoghi frequentati privatamente da Sangiuliano». Bar, ristoranti e così via. Bastava uno scatto, un post, come a dire "Sono qui anche io" o "So dove trovarti". E ancora.

maria rosaria boccia e gennaro sangiuliano a sanremo

«Pubblicava foto private», va da sé, senza il consenso dell'ex ministro. E «foto oggetto di manipolazione che la ritraevano all'interno del ministero». Insomma: produceva e postava foto fasulle che la rappresentava nei corridoi e negli uffici dei palazzi del potere. Desiderio o pressione nei confronti di Sangiuliano? Lo accerteranno le indagini della procura di Roma, diretta dal procuratore capo Francesco Lo Voi.

[…] nei dispositivi informatici sequestrati l'altro ieri dai carabinieri del nucleo investigativo, potrebbero esserci non solo cuoricini e frasi d'affetto e conversazioni con le amiche. Anche quelle registrate. Al vaglio della procura le chat tra Boccia e il personale del ministero, conversazioni «con terzi sul G7 di Pompei e relativi sopralluoghi organizzativi», documenti, video, immagini, messaggi vocali collegati alla partecipazione della donna «a eventi, congressi, riunioni, forum, appuntamenti istituzionali» dell'allora ministro.

FEDERICA CORSINI - GENNARO SANGIULIANO - 1

Un faro della procura, poi, «su email, fotografie o filmati relativi a documenti riservati di natura ministeriale» che Boccia potrebbe aver visto, letto, salvato. Dati da analizzare prima che l'imprenditrice, accusata di violenza e minacce a corpo politico e lesioni aggravate, venga interrogata. I reati contestati risalgono alla scorsa estate e, secondo gli inquirenti, erano «ancora in corso».

Maria Rosaria Boccia mostra serenità e, ottenuti indietro cellulari e tablet, torna a postare su Instagram.

La pubblicità di due iphone insieme alla scritta #operativa, le storie in cui ringrazia per i «moltissimi messaggi di affetto e solidarietà» e come sottofondo musicale sceglie "Io non ho paura" di Fiorella Mannoia.

LE CARTE SEGRETE - MEME BY USBERGO GENNARO SANGIULIANO MEME meme maria rosaria boccia - sangiuliano come san gennaro

maria rosaria boccia gennaro sangiuliano GENNARO SANGIULIANO E MARIA ROSARIA BOCCIA A NAPOLI - FOTO DI OGGI GENNARO SANGIULIANO - MEME DI 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA LA TROVATELLA DI POMPEI - VIGNETTA BY MACONDO gennaro sangiuliano senza fede a ercolano maria rosaria boccia in prima fila con gennaro sangiuliano a sanremo MARIA ROSARIA BOCCIA E GENNARO SANGIULIANO AL FESTIVAL DEL LIBRO POSSIBILE POLIGNANO A MARE GENNARO SANGIULIANO - MEME maria rosaria boccia - gennaro sangiuliano come gli oasis - meme MAIL VISITA DI GENNARO SANGIULIANO CON MARIA ROSARIA BOCCIA AGLI SCAVI DI POMPEI MARIA ROSARIA BOCCIA POSTA I POPCORN PRIMA DELL INTERVISTA DI SANGIULIANO AL TG1 GENNARO SANGIULIANO INTERVISTA AL TG1 - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA meme sul caso gennaro sangiuliano maria rosaria boccia GENNARO SANGIULIANO - MARIA ROSARIA BOCCIA - VIGNETTA DI ELLEKAPPA GENNARO SANGIULIANO COME CHIARA FERRAGNI - MEME GENNARO SANGIULIANO - MARIA ROSARIA BOCCIA GENNARO SANGIULIANO MEME POST DI PAOLA FERRARI SUL CASO SANGIULIANO BOCCIA ARMATA BRANCA-MELONI - POSTER BY MACONDO MEME SULLE LACRIME DI GENNARO SANGIULIANO AL TG1 giorgia meloni e il caso sangiuliano boccia - vignetta di ellekappa meme su silvio berlusconi e il caso boccia sangiuliano postato da francesca pascale gennaro sangiuliano e maria rosaria boccia al parco di ercolano Zorro Fiamma e carne - POSTER BY MACONDO

gennaro sangiuliano maria rosaria boccia e giuseppe cruciani - polignano a mare