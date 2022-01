29 gen 2022 10:01

IL CENTRODESTRA NON ESISTE PIÙ – PER LA PRIMA VOLTA, AL VERTICE DI MAGGIORANZA, C'È ANTONIO TAJANI, IN RAPPRESENTANZA DI “FORZA ITALIA”. GLI AZZURRI HANNO DEFINITIVAMENTE SCARICATO SALVINI E BRUCIANO I NOMI TECNICI PER IL COLLE (BELLONI, CARTABIA): “SIAMO PER UN POLITICO” – I SOSPETTI DEL “CAPITONE” SUI 71 FRANCHI TIRATORI DELLA CASELLATI: “IL 100% DELLA LEGA L’HA VOTATA, ALTRI NO…”