25 ago 2022 18:52

IL CEPPALONICO CONTRO TUTTI - LA CORSA SOLITARIA DI MASTELLA CON “NOI DI CENTRO”: “IO SONO IL PARTITO A CHILOMETRO ZERO. MI MUOVO SUL TERRITORIO E ASCOLTO I DISAGI DELLA GENTE. IL TERZO POLO NON ESISTE, IN QUEL CONTENITORE PREVALE LA VANITA’ SU TUTTO. DAL PD C’È STATA OSTILITÀ: ENRICO LETTA SI E' SUICIDATO, LA SUA UNICA POSSIBILITA' ERA UN GRANDE ULIVO, E' FINITO CON FRATOIANNI. E HO RESPINTO UNA PROPOSTA DEL CENTRODESTRA" - PER DIMOSTRARE LA SUA DISPONIBILITA' AGLI ELETTORI, MASTELLA RENDE PUBBLICO IL SUO NUMERO DI TELEFONO...