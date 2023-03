21 mar 2023 11:45

IL CERCHIO SI STRINGE ATTORNO A TRUMPONE – NON C’È SOLO LA POSSIBILE INCRIMINAZIONE PER I PAGAMENTI ALLA PORNOSTAR STORMY DANIELS, A NEW YORK: L’EX PRESIDENTE HA MOLTI PROCEDIMENTI APERTI – C’È QUELLO IN GEORGIA PER AVER CERCATO DI RIBALTARE LE ELEZIONI, POI C’È LA RIVOLTA DI CAPITOL HILL E EIL TRASFERIMENTO ILLEGALE DI DOCUMENTI SECRETATI. INSOMMA, ANCHE SE OGGI NON LO ARRESTANO OGGI (COME INVECE HA DETTO LUI), GLI STANNO ALLE CALCAGNA