6 set 2021 19:55

CERNOBBIO, LA PASSERELLA DELLE VANITÀ - “COMUNICARE SOLO QUANDO C'È QUALCOSA DA DIRE: FAR PARLARE I FATTI”. FU L'INDICAZIONE CHE DETTE DRAGHI AI SUOI MINISTRI, RIUNITI TUTTI PER LA PRIMA VOLTA IN CDM. DI QUI IL SOPRACCIGLIO ALZATO DI MARIOPIO SBIRCIANDO I NOMI DEI 14 MINISTRI CHE, ARMATI DI SCORTA E SEGRETARI, SI SONO SCAPICOLLATI ALL’INUTILE FORUM AMBROSETTI (VI RICORDATE DAVOS? INTERNET HA RESO IL SUMMIT SVIZZERO OBSOLETO COME LE CABINE TELEFONICHE. NON CI VA PIÙ NESSUNO)