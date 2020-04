20 apr 2020 17:44

NELLE CHAT GRILLINE C'È CHI CHIAMA DI BATTISTA ''UN TRADITORE'' - VIDEO: LO SVELA GIANLUIGI PARAGONE, EX M5S: ''LA LETTERA INVIATA DA ALESSANDRO E ALTRI CONTRO LA CONFERMA DI DESCALZI ALL'ENI È STATA VISTA DA ALCUNI COME UN 'TRADIMENTO' DEI VERTICI DEL MOVIMENTO, COME QUELLO DI SALVINI. CI SONO PASSATO ANCHE IO, NON CAPISCO COME MAI QUANDO UNO SI RICHIAMA AI VALORI ORIGINARI DELLE BATTAGLIE, VIENE CHIAMATO TRADITORE…''