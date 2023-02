20 feb 2023 13:49

CHE CE FAMO CON DELMASTRO? IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, CARLO NORDIO, NON RIMUOVE ANCORA IL SOTTOSEGRETARIO INDAGATO PER AVER RIVELATO AL COINQUILINO DONZELLI INFORMAZIONI RISERVATE. MA IL CASO IMBARAZZA NON POCO IL GUARDASIGILLI, CHE INFATTI HA MESSO IL MELONIANO IN PANCHINA. E GLI ALTRI DUE SOTTOSEGRETARI DI VIA ARENULA, SISTO E OSTELLARI, DI CHIEDONO: “COME SI FA A MANDARLO NELLE COMMISSIONI?”