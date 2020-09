CHE CI FACEVA BORIS JOHNSON A PERUGIA? - IL MISTERO DEL WEEKEND DEL PREMIER BRITANNICO IN ITALIA: SECONDO UN COMUNICATO UFFICIALE DELL’AEROPORTO DELLA CITTÀ, “BORIA” HA PASSATO 3 GIORNI IN UMBRIA, FORSE OSPITE DALL’AMICO OLIGARCA EVGHENJ LEBEDEV. SABATO 12 SETTEMBRE AVREBBE ANCHE BATTEZZATO IL FIGLIO IN GRAN SEGRETO - DOWNING STREET SMENTISCE, MA FONTI DELLO SCALO CONFERMANO

evghenj lebedev con boris johnson

1 – E BORIS JOHNSON SCEGLIE L'UMBRIA PER IL WEEKEND

Da “il Messaggero”

Nei giorni in cui l' allerta Covid è più alta nel Regno Unito, il premier Boris Johnson è volato in Umbria con la compagna Carrie Symonds per battezzare il figlio. Atterrato al San Francesco l' 11 settembre e ripartito il 14, è stato ospite del magnate russo Lebedev nel suo castello perugino.

2 – JOHNSON E L'OLIGARCA IL MISTERO DEL VIAGGIO TOP SECRET A PERUGIA

boris johnson e carrie symonds

Estratto dell’articolo di Antonello Guerrera e Ivano Porfiri per “la Repubblica”

C' è un mistero intorno a Boris Johnson. Durante il weekend del 12 e 13 settembre il premier britannico sarebbe stato a Perugia in segreto. C' è un comunicato ufficiale dell' aeroporto umbro che lo sostiene, sinora passato inosservato, e lo confermano in esclusiva fonti aeroportuali a Repubblica , in collaborazione con Umbria24 .

carrie symonds con wilfred il figlio avuto con boris johnson

Una fonte riferisce che Johnson è arrivato a Perugia «venerdì 11 settembre alle ore 14», quando quella mattina il premier era ufficialmente dato al lavoro «a Downing Street», per poi ripartire la mattina di lunedì 14 settembre. Il tutto mentre il Regno Unito ha una grave crisi da coronavirus in corso e le trattative per Brexit si sono drammaticamente arenate. Un portavoce di Downing Street, consultato da Repubblica, nega questa ricostruzione: «Non è vero».

(…) L' aeroporto di Perugia, subito sollecitato dopo la pubblicazione del comunicato del 17 settembre, ha confermato tutto a Umbria24 , aggiungendo che «sia Johnson che Blair erano qui la settimana scorsa». Un lavoratore dello scalo ha confermato la presenza di Johnson «nella giornata di venerdì, o giovedì, non ricordo bene».

palazzo terranova - la villa di proprieta' del magnate evghenj lebedev a perugia

(…) Non solo: sabato 12 settembre Johnson avrebbe anche battezzato il suo ultimo figlio, il piccolo Wilfred nato il 29 aprile scorso. Una cerimonia top-secret, di cui non è mai filtrato il luogo, «senza ricevimento, svolta davanti a pochi presenti», come diceva una fonte ai tabloid inglesi a inizio settimana. Che il battesimo si sia svolto nella magione di Lebedev? È curioso che, se si consulta il sito Flightradar24, nel traffico di aerei da Londra e verso Perugia in quel weekend, sabato 12 settembre alle 15.34 arrivi anche un mini- jet da St. Tropez.

alexander lebedev boris johnson boris johnson e carrie symonds 1

(…)