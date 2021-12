“DRAGHI PUÒ SERVIRE MEGLIO IL PAESE DA CAPO DELLO STATO” - L’EX DIRETTORE DELL’ECONOMIST, BILL EMMOTT, SPINGE “MARIOPIO” VERSO IL QUIRINALE DALLE COLONNE DEL "FINANCIAL TIMES": “IN UN MONDO PERFETTO, DOVREBBE RIMANERE PREMIER PER TUTTI I CINQUE ANNI DEL PNRR. MA SE IL RISULTATO PERFETTO È IRRAGGIUNGIBILE, È GIUSTO OPTARE PER LA MIGLIORE SOLUZIONE IMPERFETTA: VALE A DIRE CHE SIA ELETTO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, E DA LI' PER I PROSSIMI SETTE ANNI SOVRINTENDA ALLE QUESTIONI COME CAPO DELLO STATO"