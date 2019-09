CHE FAI, RUDY? - L'EX SINDACO DI NEW YORK RUDY GIULIANI, AVVOCATO PERSONALE DI DONALD TRUMP, HA FATTO UN MEZZO CASINO IN DIRETTA TV SULL'UCRAINA-GATE. PRIMA HA DETTO CHE NON PUO' ESSERE SICURO AL 100% CHE TRUMP NON ABBIA FATTO PRESSIONI SU ZELENSKY PER INDAGARE BIDEN, POI HA LASCIATO INTENDERE DI SAPERE CHE TRAMITE IL FIGLIO DI JOE SONO STATI RICICLATI 3 MILIONI DI DOLLARI DALL'UCRAINA AGLI STATI UNITI, E CHE L'AMMINISTRAZIONE OBAMA... - VIDEO

Dagonews

L’Ucraina-gate è davvero un casino per Trump? O è l’ennesima arma scarica sventolata dai democratici americani per buttare giù il puzzone? Di certo non aiutano il presidente le dichiarazioni del suo avvocato personale Rudy Giuliani, che in diretta tv ha detto di non essere sicuro “al 100%” che Donald abbia chiesto aiuto al presidente ucraino Zelensky per indagare Joe Biden.

Giuliani ha poi lasciato intendere che Joe e il figlio Hunter, che siede nel consiglio di amministrazione della compagnia di gas Burisma, abbiano avuto un ruolo nel riciclaggio di 3 milioni di dollari “dall’Ucraina alla Lettonia, poi a Cipro e infine agli Stati Uniti”. L’amministrazione Obama avrebbe coperto queste operazioni facendo licenziare il procuratore ucraino che stava indagando sul caso.

Il procuratore ucraino sarebbe Victor Shokin, che stava osservando con attenzione le operazioni di Burisma, che paga 50mila dollari al mese a Hunter Biden. L’allora vice di Obama avrebbe fatto pressioni con il presidente Poroshenko per far fuori Shokin. In particolare gli avrebbe detto ache gli stati uniti avrebbero cancellato 1 miliardo di prestiti se Shokin non fosse stato licenziato. Il suo successore, Yuri Lutsenko, ha continuato le indagini su Burisma, sostenendo che non c’erano prove di comportamenti perseguibili da parte di Joe Biden o del figlio.

Giuliani ha fatto capire di essere in possesso di informazioni a sostegno delle sue accuse, senza però tirarle fuori. Nel frattempo, la speaker del Congresso Nacny Pelosi sta valutando di chiedere l’impeachment per Trump. Che potrebbe presto rendere pubblica la trascrizione della sua telefonata con Zelensky. Prendete i pop corn.

