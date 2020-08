7 ago 2020 17:56

CHE FAI, RUDY? – SALVINI HA TROVATO UN AVVOCATO MICA MALE PER IL CASO OPEN ARMS: RUDY GIULIANI! – L’EX SINDACO DI NEW YORK E BRACCIO AMBI-DESTRO DI TRUMP SU TWITTER SI È LANCIATO IN UNA STRENUA DIFESA DEL LEADER DELLA LEGA: “STRUMENTALIZZARE I PROCESSI CON ACCUSE CRIMINALI PER SCOPI POLITICI È UNA GRAVE VIOLAZIONE DEI DIRITTI CIVILI E DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UOMO”