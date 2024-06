CHE FIGLIO DI PUTIN! – NIGEL FARAGE CONTINUA A RIPETERE CHE “L’OCCIDENTE HA PROVOCATO L’INVASIONE DELL’UCRAINA, HA DATO A PUTIN LA SCUSA PER FARE COMUNQUE QUELLO CHE VOLEVA" – PAROLE CHE HANNO SCATENATO IL PUTIFERIO IN GRAN BRETAGNA. MA IL LEADER DEL PARTITO “REFORM UK”, LANCIATO NEI SONDAGGI, NON SI RIMANGIA NIENTE: “NON MI SCUSERÒ PER AVER DETTO LA VERITÀ”

Estratto da www.adnkronos.com

Nigel Farage

"L'Occidente ha provocato Putin". Nigel Farage non fa marcia indietro e, anzi, raddoppia. Il 'profeta' della Brexit, leader del partito Reform UK che secondo i sondaggi volerà alle prossime elezioni del 4 luglio nel Regno Unito, continua a ripetere che la guerra in Ucraina è legata agli errori commessi dall'Occidente e alle provocazioni che hanno offerto un pretesto alla Russia. Dopo aver espresso i concetti ai microfoni della Bbc, Farage è tornato sul tema in un articolo sul Telegraph, intitolato 'Gli errori dell'Occidente in Ucraina sono stati catastrofici. Non mi scuserò per aver detto la verità'.

"Non sono e non sono mai stato un difensore o un sostenitore di Putin. La sua invasione dell'Ucraina è stata immorale, scandalosa e indifendibile. Come rappresentante principe della sovranità nazionale, credo che Putin abbia sbagliato completamente a invadere la nazione sovrana dell'Ucraina. Nessuno può accusarmi equamente di essere indulgente. Non ho mai cercato di giustificare l'invasione di Putin in alcun modo e non lo sto facendo ora", le parole di Farage.

Nigel Farage

Ma questo non cambia il fatto che avevo previsto tutto un decennio fa, ho avvertito che sarebbe successo e sono una delle poche figure politiche che è stata costantemente corretta e onesta sulla guerra della Russia in Ucraina. Quello che dico da 10 anni è che l'Occidente ha fatto il gioco di Putin, dandogli la scusa per fare comunque quello che voleva", ha aggiunto.

Nigel Farage

Le parole di Farage, se i risultati delle elezioni rispecchiassero i sondaggi, rischierebbero di avere un impatto sulla posizione di Londra rispetto alla guerra tra Ucraina e Russia. Il sostegno britannico è stato sinora determinante per Kiev nel conflitto iniziato oltre 2 anni fa. Le dichiarazioni di Farage sono state stigmatizzate dal premier Rishi Sunak. Putin "è un uomo che ha utilizzato agenti nervini per le strade della Gran Bretagna e che stringe accordi con Paesi come la Corea del Nord", ha detto Sunak. [...]

nigel farage 2 nigel farage 1