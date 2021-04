CHE FINE HA FATTO TA-ROCCO CASALINO? E L'ARZILLO GIANRICO CAROFIGLIO? LA MESTA RITIRATA DEI PORTAPOCHETTE DI CONTE DALLA TV - SCANZI DOPO IL VACCINO CON SALTO DELLA FILA INCORPORATO È STATO BANNATO DA BIANCA BERLINGUER E LILLI BOTOX. GLI E’ RIMASTO SOLO "ACCORDI & DISACCORDI" - I TROMBETTIERI DEL CONTISMO SENZA LIMITISMO POSSO CONSOLARSI RIVEDENDO IN LOOP LE CONFERENZE STAMPA DI "GIUSEPPI"

Maurizio Caverzan per “la Verità”

rocco casalino e giuseppe conte

Che fine ha fatto Rocco Casalino? E Gianrico Carofiglio? Non che ci sia da preoccuparsi, parliamo di emuli di Ercolino sempre in piedi, ricordate? Però, così, «le domande sorgono spontanee». Su Andrea Scanzi, invece, dopo il vaccino con salto della fila incorporato, le domande scarseggiano.

Ora che è stato elegantemente bannato dalle signore di Rai 3 e La7, Bianca Berlinguer e Dietlinde Gruber detta Lilli, gli è rimasto Accordi & Disaccordi, sulla Nove, la tribuna dalla quale i virologi più rigoristi dispensano i niet rimasti ancora in canna. Da quando a palazzo Chigi c' è un nuovo inquilino, il «contismo senza limitismo» (copy Dagospia) batte in ritirata, non senza disseminare il campo di battaglia di mine insidiose e accuse di complotti ai danni dell' ex avvocato del popolo.

rocco casalino con giuseppe conte

Completato il giro delle sette chiese della telepolitica, il portavoce dell' ex premier è sparito dai radar.

carofiglio

Anche se la solita Gruber insisteva a indicargli la via del Parlamento, l' abbiamo lasciato destinatario di «numerose proposte di lavoro, nell' ambito della televisione e del giornalismo», Casalino dixit. Niente e nessuno gli può impedire, magari all' inizio della prossima stagione, di rispuntare in veste di titolare di qualche postazione di prima serata.

Da un mese a questa parte, invece, lo scrittore ex magistrato, fra i più tetragoni ideologi giallorossi, ha diradato le apparizioni. Dopo essersi vaccinato da volontario a favor di telecamera, si è dedicato alla stesura di Della gentilezza e del coraggio - Breviario di politica e altre cose. «Il breviario laico di Gianrico Carofiglio, per un nuovo modello di società civile», annuncia l' editrice Solferino. Brividi.

gianrico carofiglio

«Comunicheremo solo le cose che abbiamo fatto»: con una sola frase, pronunciata dopo l' insediamento, Mario Draghi ha mandato in soffitta il caravanserraglio delle dirette Facebook, delle interviste fluviali, delle conferenze stampa nell' atrio del Palazzo. Scompaiono i testimonial del contismo, si disperdono gli esponenti del «Conte Illimani», come li ha ribattezzati su Twitter Guido Vitiello. Non proprio tutti, però.

Marco Travaglio e Antonio Padellaro resistono, forti dei loro record di presenze a Otto e mezzo e Piazzapulita e non si vede chi li possa spodestare.

scanzi

Qualcuno invoca una «Norimberga giornalistica» per i fiancheggiatori dell' infodemia. Servirà invece la nemesi della storia. Che però richiede tempo. Intanto, si cominciano a notare i vuoti, ma saranno presto riempiti con nuovi testimonial. Tanto più se la triangolazione La7-Fatto Quotidiano-Corriere della Sera continuerà a funzionare.

