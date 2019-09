25 set 2019 12:09

CHE FONDAZIONE SAREBBE SENZA FONDI? - LO STUDIO DELL'AVVOCATO BIANCHI, A CAPO DELLA FONDAZIONE DI RENZI, RICEVETTE 2 MILIONI DI EURO IN PARCELLE DAL REUCCIO DELLE AUTOSTRADE CARLO TOTO. DI QUESTI 750MILA ANDARONO DIRETTAMENTE ALL'AVVOCATO, CHE NE GIRÒ 200MILA (QUESTA LA CIFRA ESATTA) ALLA FONDAZIONE. ''CHE POI ME NE RESTITUÌ 190MILA''. MA COME? È UNA FONDAZIONE O UN CONTO IN BANCA?