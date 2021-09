22 set 2021 18:52

A CHE GIOCO GIOCA LA LEGA? - METÀ DEI DEPUTATI DEL CARROCCIO HA DISERTATO IL VOTO SUL DECRETO BIS CHE HA ESTESO L’OBBLIGO DI GREEN PASS A SCUOLE E TRASPORTI A LUNGA PERCORRENZA - SOLO 69 PARLAMENTARI LEGHISTI SU UN TOTALE DI 132 HANNO PARTECIPATO ALLA VOTAZIONE: PER 51 DI LORO L’ASSENZA ERA INGIUSTIFICATA (VERO CLAUDIO BORGHI?) - IL "CAPITONE" SALVINI: "SIAMO IN DEMOCRAZIA, NON IN UN REGIME, OGNUNO È LIBERO DI AGIRE SECONDO COSCIENZA…"