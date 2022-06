CHE GIRAMENTO DI MELONI! – LA “DUCETTA” SI SCAGLIA CONTRO LA7, REA (SECONDO LEI) DI DARE TROPPO SPAZIO A CHI LA CRITICA: “QUANDO DICI A MILIONI DI ITALIANI CHE IO SONO PERICOLOSA PER LA STORIA, UNA PERSONA CHE POTREBBE PER PARADOSSO UCCIDERE MILIONI DI PERSONE, INVADERE UNO STATO, O FARE COSE CHE HANNO FATTO LE PERSONE ALLE QUALI VENGO ACCOMUNATA, IL RISCHIO C'È CHE QUALCUNO, A UN CERTO PUNTO, DECIDA DI LIBERARE IL MONDO DA QUESTA PERSONA COSÌ PERICOLOSA, PERCHÉ MAGARI HA QUALCHE ROTELLA FUORI POSTO, E NON CAPISCE IL GIOCO…” – LA REPLICA DEL DIRETTORE DELLA RETE, ANDREA SALERNO

Delusa dal fatto che gli italiani non credono più alle loro storie, una sinistra allo sbando passa giornate a insultarmi e mistificare mie dichiarazioni. Nella vita mi sono sempre assunta le mie responsabilità, ora lo facciano anche gli altri: querelerò chi ha raccontato falsità. pic.twitter.com/tvvCf5taNt — Giorgia Meloni ?? ? (@GiorgiaMeloni) June 16, 2022

Giorgia Meloni si sente sotto assedio, crede che le critiche ricevute dopo il comizio pronunciato alla manifestazione di Vox in Spagna facciano parte di una strategia e certe accuse possano generare un pericolo, persino di sicurezza. La leader di Fratelli d'Italia ha pubblicato su Twitter un video nel quale compaiono alcuni ospiti di talk show in onda su La7 che l'hanno attaccata con toni molto duri, arrivando a paragoni con i nazisti, gli ideologi di Putin e di portare avanti «propaganda assassina».

La risposta di Meloni è netta: «Quando tu dici a milioni di italiani che io sono pericolosa per la storia, una persona che potrebbe per paradosso uccidere milioni di persone, invadere uno Stato, o fare cose che hanno fatto le persone alle quali vengo accomunata, il rischio c'è che qualcuno, a un certo punto, decida di liberare il mondo da questa persona così pericolosa, perché magari ha qualche rotella fuori posto, e non capisce il gioco».

Per Meloni si tratta di «minacce e insulti, andati in onda su unica rete televisiva, in appena 24 ore». Il direttore de La7, Andrea Salerno, risponde: «Da noi si ascoltano e si dà spazio a tutte le opinioni. Sempre con equilibrio, pluralismo, cura giornalistica.

Al servizio del pubblico, come dev' essere».

La leader di FdI, che minaccia querele, spiega di non voler difendere: «Voglio sapere se in questa nazione c'è ancora il diritto di non essere di sinistra senza rischiare di diventare vittime dello spostato di turno perché gli hanno insegnato a odiarti».

Nel centrosinistra, però, questo discorso viene definito «vittimista», perché sfugge alle critiche piovute addosso a Meloni dopo il comizio in Spagna dove si denunciava «la lobby Lgtb, la finanza internazionale, l'immigrazione di massa», elogiando «l'universalità della croce e la famiglia tradizionale». «Un discorso inaccettabile», per Enrico Letta.

