SARÀ IL PRIMO MANDATO DI BIDEN O IL TERZO DI OBAMA? – PER CAPIRE CHI COMANDA DAVVERO NEL PARTITO DEMOCRATICO AMERICANO BASTA VEDERE QUESTO VIDEO: UN SUPER ATLETICO BARACK OBAMA CHE FA CANESTRO DALL’ANGOLO A UN EVENTO ELETTORALE IN MICHIGAN, DI FRONTE A UN IMPIETRITO “SLEEPY JOE” – L'EX PRESIDENTE GLI FA DA BADANTE PER OVVIARE ALLA SUA ASSENZA DI CARISMA – BIDEN AVANTI IN QUATTRO STATI CHIAVE, MA IN FLORIDA TRUMP È IN (LIEVE) VANTAGGIO