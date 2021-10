7 ott 2021 15:09

CHE MONDO SAREBBE SENZA MASTELLA? "VADO AL BALLOTTAGGIO PER 100 VOTI. NEI SEGGI SONO SUCCESSE COSE STRANE, UNA SIGNORA CANDIDATA CON LE MIE LISTE E' ANDATA A VOTARE CON LE COGNATE E LA FIGLIA E…" - "MELONI E SALVINI SONO 2 RAGAZZINI CHE LITIGANO, HO PIÙ VOTI IO CHE IL LEGHISTA IN TUTTA LA CAMPANIA" - "DRAGHI AL COLLE? CE LA FARÀ SE PROMETTE CHE NON SI ANDRÀ A VOTARE, ALTRIMENTI ALTRO CHE 101. NE AVRÀ 301 CONTRO"...