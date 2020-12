28 dic 2020 19:05

CHE ONORE: QUESTO DISGRAZIATO SITO È DI NUOVO IN PRIMA PAGINA DEL ''FATTO''. SIAMO RECIDIVI, E IL CRIMINE È SEMPRE QUELLO: CRITICHIAMO L'ADORATO (DA TRAVAGLIO) PREMIER CONTE. IL MASTINO DI PALAZZO CHIGI DICE CHE L'AUDIO IN CUI SI RACCONTA DI OLIVIA PALADINO E (FORSE) IL SUO FIRST FIDANZATO A CENA FUORI IN BARBA AI DIVIETI ''È UNA BALLA''. FORSE TRAVAGLIO SA COSE CHE NOI NON SAPPIAMO? NOI ABBIAMO SOLO LETTO LA VELINA DI CASALINO IN CUI SI SMENTISCE LA PRESENZA DEL PREMIER E NON DELLA PALLIDA OLIVIA. CHE GUARDACASO HA USATO LA SCORTA DEL FIDANZATO ANCHE PER SFUGGIRE ALLE DOMANDE DELLE ''IENE'' E PER NASCONDERE IL SUO BORSONE DA PALESTRA. IL CHE FA PRESUPPORRE UNA TENDENZA A IGNORARE I DPCM E ABUSARE DEI BODYGUARD - AUDIO