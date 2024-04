CHE STA SUCCEDENDO? - JOE BIDEN TORNA IN FRETTA E FURIA DAL DELAWARE ALLA CASA BIANCA PER "CONSULTAZIONI URGENTI" SULLA CRISI IN MEDIO ORIENTE - LA PORTAVOCE DEL CONSIGLIO PER LA SICUREZZA NAZIONALE AMERICANA, ADRIENNE WATSON: “L'IRAN RILASCI SUBITO LA NAVE MSC AIRES E IL SUO EQUIPAGGIO. A BORDO CI SONO CITTADINI INDIANI, FILIPPINI, PAKISTANI, RUSSI ED ESTONI” - NUOVE SIRENE DI ALLARME NEL NORD DI ISRAELE AL CONFINE CON IL LIBANO. DOMANI SCUOLE CHIUSE NELLO STATO EBRAICO...

ISRAELE CHIUDE SCUOLE E ASILI DA DOMANI

(ANSA) - Il Fronte del Comando interno israeliano dopo "una valutazione della situazione" legata all'Iran ha deciso che dalle 23 di stasera (le 22 in Italia) saranno "proibite le attività educative" ovvero le scuole ed asili, "in tutto il Paese".

Lo ha fatto sapere il portavoce militare aggiungendo che "negli spazi aperti i raduni saranno limitati a 1.000 persone". Quello di stasera è il primo cambiamento nelle regole indicate dal Fronte del Comando interno.

BIDEN TORNA ALLA CASA BIANCA PER LA CRISI IN MEDIO ORIENTE

(ANSA) - WASHINGTON, 13 APR - Joe Biden cambia programma per il weekend e torna dal Delaware alla Casa Bianca questo pomeriggio per "consultazioni urgenti" sulla crisi in Medio Oriente. Lo riferiscono i giornalisti al seguito.

USA, 'L'IRAN RILASCI SUBITO LA NAVE E L'EQUIPAGGIO'

(ANSA) - "Condanniamo fermamente il sequestro da parte dell'Iran della Msc Aires in acque internazionali e ne chiediamo il rilascio immediato". Lo scrive in un post su X la portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, Adrienne Watson, precisando che "l'equipaggio è composto da cittadini indiani, filippini, pakistani, russi ed estoni”.

ALI KHAMENEI IN PREGHIERA PER LA FINE DEL RAMADAN

ISRAELE, 'NUOVE SIRENE AL CONFINE DEL PAESE CON IL LIBANO'

(ANSA) - Nuove sirene di allarme nel nord di Israele al confine con il Libano. Lo ha fatto sapere il portavoce militare indicando il kibbutz Sasa a ridosso della frontiera.

NETANYAHU, 'PRENDEREMO ASSASSINI DEL GIOVANE ISRAELIANO'

(ANSA) - "Le forze dell'IdF e dello Shin Bet stanno dando la caccia agli spregevoli assassini e a chiunque abbia collaborato con loro. Arriveremo agli assassini e ai loro complici, come facciamo a chiunque faccia del male ai cittadini dello Stato di Israele". Lo ha detto, citato dai media, il premier israeliano Benyamin Netanyahu sull'uccisione del giovane israeliano, sparito in Cisgiordania, "ucciso in un attacco terroristico" e il cui corpo è stato ritrovato in Cisgiordania non lontano da dove era scomparso.

