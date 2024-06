14 giu 2024 18:07

CHE STA SUCCEDENDO ALLO STAFF DELLA MELONI? SUL PROFILO INSTAGRAM UFFICIALE DELLA PREMIER COMPARE IL FILMATO DEL SUO INTERVENTO E QUELLO DEL SANTO PADRE AL G7 - COME TRACCIA DI SOTTOFONDO COMPARE L'AUDIO “OH MY GOD I DONT F-ING CARE” (“O MIO DIO, NON ME NE FREGA UN CAZZO”). NON SI SENTE NIENTE MA LA SCRITTA COMPARE PROPRIO SUL FACCIONE DI BERGOGLIO - LA "PRECISAZIONE" DI PALAZZO CHIGI, CHE DÀ LA COLPA A INSTAGRAM: "IL SOFTWARE HA ERRONEAMENTE RICONOSCIUTO UN AUDIO ESTERNO NON PRESENTE NEL VIDEO, EVIDENZIANDOLO IN SOVRAIMPRESSIONE". SARÀ, NEL DUBBIO, IL FILMATO È STATO ELIMINATO...