CHE TOCCA FA'DIL PER CAMPARE - IL PM ''GIUSTIFICA'' L'INIZIALE COMPLOTTISMO SULLA MORTE DELL'OLGETTINA: NELL'ATTO IN CUI CHIEDE L'ARCHIVIAZIONE, SPECIFICA CHE LA DONNA DISSE AL SUO LEGALE ''VOGLIONO FARMI FUORI'' (E FA PURE SENTIRE L'AUDIO IN CONFERENZA STAMPA!) E RACCONTA DI COME FURONO TROVATI VALORI DI RADIOATTIVITÀ SIMILI AL POLONIO. COME A RISPONDERE ALLA LETTERA INCAZ**TA DI MARINA BERLUSCONI SUL ''VELENO DEL SOSPETTO'' FATTO CADERE SUL PADRE

imane fadil 4

RUBY: PM, FADIL MORTA PER MALATTIA DI CUI CAUSE IGNOTE

(ANSA) - La consulenza medico-legale sulla morte di Imane Fadil "ha dato un esito piuttosto sicuro" su un decesso "per malattia", anche se restano ancora ignote "le cause che hanno generato la patologia, possono essere molteplici, da un'infezione ad altre". Lo ha spiegato il procuratore di Milano, Francesco Greco, chiarendo che mesi fa di fronte a vari allarmi sulla vicenda, tra cui la telefonata della giovane e gli esiti sulla presenza di metalli pesanti e radioattività, venne presa in considerazione anche l'ipotesi "dell'avvelenamento da cianuro".

imane fadil 2

RUBY: FADIL DISSE A SUO LEGALE, VOLEVANO FARMI FUORI

(ANSA) - "Sentivo che volevano avvelenarmi e farmi fuori": sono queste le parole di Imane Fadil, una teste chiave dei processi Ruby, pronunciate al telefono con il suo legale poco prima della sua morte avvenuta in ospedale lo scorso marzo. Il file audio della telefonata è stato fatto sentire ai giornalisti durante la conferenza stampa in cui la Procura di Milano sta dando conto dei risultati del lavoro dei periti sul decesso della 34enne marocchina, addebitata ad aplasia midollare.

IMANE FADIL - LA CASCINA IN CUI VIVEVA A CHIARAVALLE

RUBY: PM, DA ESAMI FADIL RADIOATTIVITÀ SIMILE A POLONIO

(ANSA) - Dai primi accertamenti su un campione di urine di Imane Fadil era stato "individuato un movimento positivo relativo alle onde alfa con una frequenza radioattiva vicina a quella del polonio". Lo ha spiegato in conferenza stampa il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano che ha ripercorso l'allarme poi rientrato di un possibile avvelenamento "da radiazioni" come causa della morte della modella marocchina, una delle teste chiave del processo Ruby. Siciliano ha spiegato poi che i successivi e ripetuti accertamenti hanno poi escluso qualsiasi "traccia di radioattività". Inoltre, nel ripercorrere le tappe degli esami che hanno portato ad accertare come causa della morte l'aplasia midollare, ha sottolineato che in tutti gli organi della ragazza fu trovata anche "in quantitativi elevati una sostanza tossica, la piridina".

RUBY: PM, CHIESTA ARCHIVIAZIONE SU MORTE FADIL

imane fadil l'ultima intervista 3

(ANSA) -I pm di Milano Tiziana Siciliano, Antonia Pavan e Luca Gaio hanno chiesto oggi l'archiviazione dell'inchiesta aperta per omicidio volontario sulla morte di Imane Fadil. Il procuratore aggiunto Siciliano, nella conferenza stampa, ha spiegato che c'è la "certezza" che la testimone del caso Ruby è morta per aplasia midollare. I pm hanno anche escluso responsabilità mediche. I familiari della modella stanno valutando di opporsi alla richiesta di archiviazione, come era già emerso.

imane fadil l'ultima intervista 1 imane fadil imane fadil l'ultima intervista 4 imane fadil al processo ruby del tribunale di milano imane fadil l'ultima intervista 2