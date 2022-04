12 apr 2022 17:17

CHE VIA CRUCIS! - L’AMBASCIATA UCRAINA CONTESTA IL VATICANO, CHE PER LA PROCESSIONE DEL VENERDÌ SANTO AVEVA DECISO DI FAR PORTARE LA CROCE INSIEME A UNA FAMIGLIA UCRAINA E UNA RUSSA: “STIAMO LAVORANDO SULLA QUESTIONE CERCANDO DI SPIEGARE LE DIFFICOLTÀ DELLA SUA REALIZZAZIONE E LE POSSIBILI CONSEGUENZE”. MA NON DOVREBBERO LAVORARE PER LA PACE? CHE COLPA HA QUELLA FAMIGLIA SE PUTIN LANCIA LE BOMBE A MARIUPOL?